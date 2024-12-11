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自由開講》國科會不應該欺負善良的人

2024/12/11 16:30

◎蘇治芬

近日中科二期擴建案鬧上新聞版面，中科管理局遭民眾吊掛號稱史上最大的帆布抗議，稱用吳郭魚的價格買石斑強徵土地，該帆布最特別的地方，除了抗議口號外，竟然還將中科與地主兩造各委託的估價報告書，用QR放在帆布上供下載，讓我好奇究竟什麼委屈，逼得人民奮不顧身把自己的財產公開。

中科二期擴建案爆發抗爭，中科管理局遭民眾吊掛帆布抗議，地主認為徵收地價遠低於市價，土地位於東大路計畫60米道路旁，質疑中科管理局以每坪8萬價格強制徵收鄰街地經估價師鑑定每坪15萬土地，怒批「用吳郭魚的價格買石斑」強徵土地。（記者黃旭磊攝）中科二期擴建案爆發抗爭，中科管理局遭民眾吊掛帆布抗議，地主認為徵收地價遠低於市價，土地位於東大路計畫60米道路旁，質疑中科管理局以每坪8萬價格強制徵收鄰街地經估價師鑑定每坪15萬土地，怒批「用吳郭魚的價格買石斑」強徵土地。（記者黃旭磊攝）

細究原因原來被徵收的土地，正臨科學園區60米主要幹道東大路、中科路口，中科所委託的估價師居然拿未臨路、3米農路、11米非主要道路的買賣實例來推算徵收價格，跟地主所委託的估價師取樣大異其趣，難怪地主跳腳、大為光火。

用「低價強徵民地給財團設廠營利」，照理說應該會驚動高層關心此事，遺憾的國科會還是放任地方管理局，一味地甩鍋給受託估價師，並強調該報告書已經過台中市估價師公會的審查，把協議價購程序弄得無懈可擊，一副不容挑戰的姿態，難怪地主會氣到把估價報告公諸於世，這也是過去徵收陳抗事件前所未有的現象

地主哭訴土地是祖產和辛苦賺錢貸款買來的，不願意無端被徵收給台積電設廠，但再怎麼自力救濟，也阻止不了官員及受託開發公司拿著公帑用蠻橫的行為，欺壓手無寸鐵的老百姓，如今只能無語問蒼天「台灣到底怎麼了」？（記者黃旭磊攝）地主哭訴土地是祖產和辛苦賺錢貸款買來的，不願意無端被徵收給台積電設廠，但再怎麼自力救濟，也阻止不了官員及受託開發公司拿著公帑用蠻橫的行為，欺壓手無寸鐵的老百姓，如今只能無語問蒼天「台灣到底怎麼了」？（記者黃旭磊攝）

儘管地主哭訴土地是祖產和辛苦賺錢貸款買來的，不願意無端被徵收給台積電設廠，但再怎麼自力救濟，也阻止不了官員及受託開發公司拿著公帑用蠻橫的行為，欺壓手無寸鐵的老百姓，如今只能無語問蒼天「台灣到底怎麼了」？

台中市政府為了打通供公眾通行的大智路及市政路延伸，就敢用超出市場行情完成協議價購，也沒人質疑盧市長的操守；反觀國科會中科管理局為了台積電設廠，只擔心多給人民地價補償，卻漠不關心估價師所查估的價格是否合理，更沒有思考強徵民地給財團一點正當性也沒有，因此，才有人戲稱錯誤的政策比貪汙更可怕

面對地主抗爭，國科會中科管理局副局長許正宗強調，待13日公告期滿將依法辦理徵收，期間將盡最大誠意與所有權人協商，在12月底前與地主完成協議價購簽約，明年第1季如期交地給台積電。（記者黃旭磊攝）面對地主抗爭，國科會中科管理局副局長許正宗強調，待13日公告期滿將依法辦理徵收，期間將盡最大誠意與所有權人協商，在12月底前與地主完成協議價購簽約，明年第1季如期交地給台積電。（記者黃旭磊攝）

民進黨長期主政，似乎仍無法擺脫制式的官僚文化，在徵收這個制度上，踐踏人民的財產，強制買貨卻把自己叫價的行為合理化，毫無同理心；而老百姓為了捍衛自己的財產權四處投訴，卻被扭曲成貪得無厭的釘子戶；路見不平幫他們講話的人更是被妖魔化。讓我不得不擔憂，長期下來執政權被部分陽奉陰違的公務體制拖垮，而民進黨必須概括承受這樣的苦果

還是給國科會一個忠告，對的事情勇敢去做，不對的事情就懸崖勒馬，不要再投鼠忌器，更不要一錯再錯下去，人民期待的是一個勇於改革的政府，政務官的領導需要勇於任事、明察秋毫的智慧，這是事務系統所做不到的，民主要進步其實不難，用心傾聽、走出辦公室做決策，如此而已

（作者為社會人士）

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