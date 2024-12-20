自由開講》讀霸凌輕生新聞，抬頭即見霸凌現場

◎ 陳信宏

筆者為公務人員，日前讀霸凌輕生新聞後上班，抬頭即見霸凌現場；同事因某案被一主管嗆「責任扛不下你就辭職阿」後，一邊大吼一邊將拳頭打向鐵櫃，手傷流血；筆者曾因查到此嗆聲主管多年前的失職，被其嗆同句話，且反被其誣告至上司說我對他不禮貌，頓生同感；言語霸凌本為霸凌的一種，但申訴至首長，亦無紀錄無處理。即使勞動部霸凌輕生案上新聞後，霸凌仍在公部門持續上演，只是未曾紀錄、未上新聞，高層不知，輿論也不知。

勞動部霸凌輕生案上新聞後，霸凌仍在公部門持續上演。圖為公部門基層團體日前在行政院前舉行聯合記者會，提出公務人員納入職安法保障、職場霸凌防護法制化、公務人員組工會等訴求，並將勞動部「這裡沒有霸凌」的調查報告扔回給行政院。 （記者劉信德攝）

霸凌輕生案後續，不論擴大職業安全衛生法適用，或修公務人員安全及衛生保護辦法，在徒法不行前，都無實效；主管常要求不實紀錄，方便集體包庇，記錄的基層也只能聽命。作為基礎的紀錄不實，不論是中央、上級機關或監察院，都難以監督，這是心理知道但不能寫下的包庇潛規則。

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行政院與所屬中央及地方各機關公務員服勤實施辦法、員工協助方案至公部門職場霸凌處理標準作業流程，都花許多功夫，但只要長官口頭命令加班時間不准留紀錄，申訴書只會轉一圈回施霸凌主管手上「已結案」。不管事實，都只是跑公文，更可宣稱「已依法定流程辦理」而無責。基礎紀錄不實，法規反成為主管事發時保護傘。

公部門職場文化，互相包庇是默契，因為害怕被報復，也怕輪到自己被檢舉時別人不幫忙包庇，只好犧牲基層。筆者任人事人員時自己也遭每月加班80小時不准請加班費、不准補休、不留紀錄及強迫偽造文書的霸凌，再經驗檢舉信回到被檢舉人手上，且上級機關根本未讀內容；行政院及所屬各機關處理人民陳情案件要點與行政程序法在權力者面前無法落實。紀錄是後續法規認定事實的依據，只要以包庇技巧紀錄，即便不實，跑流程後即可卸責，是慣行默契。紀錄不實，申訴不理，霸凌不止。

（作者為現職公務人員）

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