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健康醫療網》「沉默殺手」骨質疏鬆！ 台灣為何髖部骨折率高？髖關節骨折死亡風險高？

骨質疏鬆好發於脊椎、髖關節、手腕，有些人會在肩關節產生，髖關節骨折是因為年紀大動作變緩容易跌倒，跌倒以後產生骨折，患者可能因為疼痛長期臥床，臥床後常見合併症，如活動度降低造成肺炎、泌尿道感染、靜脈血栓等，以及臥床不能翻身造成褥瘡，對患者生命造成重大危險。
健康醫療網

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2024/12/15 10:30

◎ 健康醫療網

「骨質疏鬆症」是威脅健康的沉默殺手，這種看不見的疾病常在高齡無預警的情況下導致髖部骨折，嚴重影響患者的生活品質，台灣髖部骨折率位居亞洲之首，骨質疏鬆的併發症逐漸成為國內醫療與社會的重大挑戰，邀請到臺大醫院骨科部王廷明主任分享。

「骨質疏鬆症」是威脅健康的沉默殺手，這種看不見的疾病常在高齡無預警的情況下導致髖部骨折，嚴重影響患者的生活品質。（取自貼文）「骨質疏鬆症」是威脅健康的沉默殺手，這種看不見的疾病常在高齡無預警的情況下導致髖部骨折，嚴重影響患者的生活品質。（取自貼文）

骨質疏鬆如何發現？有哪些高危險群？

患者可以透過檢查骨質密度發現骨質疏鬆，但骨質疏鬆是不容易自己發現的，但有一些症狀可以注意。

1、身高變矮

2、駝背

3、腰酸背痛

上述症狀都有可能是骨質疏鬆，可以尋找醫師諮詢了解狀況，特別是高危險族群需要特別注意。

1、65歲以上女性&70歲以上男性：高齡本身退化風險高，特別是缺乏賀爾蒙保護的女性可能更早產生骨質疏鬆的現象。

2、體重過輕（BMI值18.5以下）體重過重（BMI 24值以上）：肥胖可能造成骨頭構造壓力過大提早產生骨質疏鬆，體重過輕則需要注意有可能是骨質密度異常，骨質流失導致。

3、抽菸&酗酒不良習慣者：吸菸會加速骨質流失，吸菸者發生骨質疏鬆的風險可達不吸菸者兩倍，酒精也會加速提高骨鬆風險。

4、有骨折病史：若直系血親中有骨折病史、自身骨折過，都可能增加罹患骨質疏鬆症的風險。

5、缺乏規律運動者：適度的戶外運動有助預防延緩骨質疏鬆，因陽光能使身體產維生素D，維生素D可以加強腸胃對鈣的吸收，建議選擇適合自己的運動，避免需要碰撞或快速移位的運動，以免摔倒，有些負重訓練能增加骨質，但患有關節炎者，應避免負重相關運動。

6、鈣質攝取不足者：素食主義者需特別注意鈣質攝取量，若食物中鈣質攝取較困難，可以採用營養補充品作為輔助，如有特殊需求或狀況者，建議諮詢醫師或營養師。

（圖擷取自貼文影片）（圖擷取自貼文影片）

骨質疏鬆好發於哪些部位？

骨質疏鬆好發於脊椎、髖關節、手腕，有些人會在肩關節產生，髖關節骨折是因為年紀大動作變緩容易跌倒，跌倒以後產生骨折，患者可能因為疼痛長期臥床，臥床後常見合併症，如活動度降低造成肺炎、泌尿道感染、靜脈血栓等，以及臥床不能翻身造成褥瘡，對患者生命造成重大危險

髖關節骨折由於很快會喪失行動能力，因此容易引起重視，反而容易被忽視的是脊椎壓迫性骨折，常常不會被警覺到是骨質疏鬆產生的骨折

現在標準骨質疏鬆的檢查方式是DEXA雙能量X光吸收儀，檢查需要到診所或是醫院，檢查時間大概5~6分鐘即可完成。

髖部骨折如何治療？如何預防？

髖部骨折標準的治療是手術，但高齡患者可能因為功能退化，伴隨一些內科的共病，常見的有合併巴金森氏症、或是輕微的中風，那再加上骨折的時候，復健過程會相當漫長且艱辛，這會影響到患者心理跟生理方面的康復的過程。

統計上有第一次骨折，大概有50%以上的病人，會有第二次骨折，因此預防再次骨折是特別重要的議題

1、居家環境設計改善：家中光線不足、沒有扶手、軟墊等防護措施，雜物堆積或濕滑都是容易造成危險的因素，特別是在浴室空間，避免因為意外再次跌倒。

2、預防肌少症：維持運動習慣、增加營養攝取，骨折後需要特別強調身體方面的復健，強化身體機能，延緩退化持續發生。

臺大醫院骨科部王廷明主任呼籲：「骨質疏鬆的預防治療是長期而且要堅定的，若治療一段時間半途而廢，效果容易打折扣，治療效果也會不如預期，因此適度的運動加上物理治療是很必要的，居家的環境也要配合調整，避免再次發生危險，每年定期的骨質密度檢查很重要，要是一旦發生骨折，我們需要更積極的治療，才能有效防止第二次骨折的發生率，患者一定要遵從醫護團隊的指示，才有辦法達到一個好的治療效果。」

本文經授權轉載自健康醫療網 記者潘昱僑報導 「沉默殺手」骨質疏鬆！　台灣為何髖部骨折率高？髖關節骨折死亡風險高？

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