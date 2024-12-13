自由開講》國民黨已成臨江之麋 卻還甘之如飴

◎花小龍

中生交流團來台，從入境第一天開始就遭遇無數的抗議團體排排站大陣仗「接待」，交流本是好事，但為何可以被馬英九辦公室辦成這副德性？整場交流活動，中生把中共老是掛在嘴上的「竄訪」，完整的演好演滿。中生走到哪裡，只要有媒體的地方，都得要低頭快步通過，只差沒遮臉抱頭，彷彿害怕眼睛看懂了民主社會、呼吸吸飽了自由空氣，而再也欺騙不了自己，那一句句背好的訪問台詞，都得低著頭說，深怕看到鏡頭，會讓人看出他的言不由衷。



馬英九基金會邀請中國師生團來台參訪，首站進入中山女高。（資料照）

交流團從頭到尾，都看不出哪門子交流，只看到馬辦不停上演荒腔走板戲碼，連「唐僧入盤絲洞」，這麼普世的平權價值都可以「演很大」，大沙文的樣貌，完全忘記自己姓啥名誰。

蕭先生的回應，引起台灣社會軒然大波後，繼續落井下石，要求中山女高支持綠色執政的老師，不要當綠營側翼。這些話是在講給誰聽?與中生得低頭閉眼背稿看起來沒有不同。只是很可惜，因為中共已經把這些相關討論下架，揣摩「共意」錯誤，霎時成為「豬八戒照鏡子，裡外不是人」。

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這讓我想到唐朝柳宗元寓言<三戒>，其中<臨江之麋>。有一位獵人，撿到了一隻小鹿，獵人把它帶回家養，家中鬣狗群都想吃了牠，但礙於主人的威嚴，沒有任何一隻狗敢越矩，反而每天玩在一起。小鹿長大了，有一天在路上看到了另一群鬣狗，很高興的跑過去想融入狗群，但鬣狗不假思索地瞬間就把牠撕碎了。小鹿到死都不明白為何如此。家中的鬣狗忌憚的是主人，鬣狗時刻都想吃掉牠。

馬英九在中國從不敢舉青天白日滿地紅旗，蕭先生連在台灣都不敢拿呢，還跟抗議的清大學生互嗆！。（資料照）

台灣有今日的成就，我們最大的靠山就是「自由民主」。日前聽到國民黨為自己辯護，說他們雖然主張一個中國，但是與中共不同的是國民黨會把自由民主擺前面。中生交流已經結束了，這場交流，國人哪隻眼睛看到了你們把自由民主擺前面呢?

馬英九去中國好幾次，又哪一次說了自由民主統一中國呢?馬英九在中國從不敢舉青天白日滿地紅旗，蕭先生連在台灣都不敢拿呢！韓國戒嚴鬧出亂象，蔣市長表明了好幾次執政黨是準備戒嚴嗎?翻查歷史，台灣的戒嚴只有國民黨執政時期才有的，怎麼忘了是蔣公執政時期戒嚴的呢，這個拿出來講是在提醒國人，莫忘當時威權時代帶來的苦難與傷害！只要丟了自由民主這靠山，威權自然就會排山倒海而來。



我很同情這批來台灣的中生，被一個滑天下之大稽的交流搞得七葷八素，回到中國不知道會不會被為難！國民黨莫不是臨江之麋?卻還甘之如飴，你們覺得這次鬣狗們會給你們打幾分呢?

（作者為台北市中學教師）



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