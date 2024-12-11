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自由開講》三位一體 十二強奪冠堅實後盾

2024/12/11 10:30

◎溫順德

十二強棒球賽奪冠，為感謝國手的付出，日前政院午宴慰勞，並安排英雄大遊行，接受沿路群眾歡呼，還受邀進入總統府，由賴總統接見嘉勉。高規格的慶功儀式，雖讓選手備感榮耀，但歷史偉業的締造，還有更多幕後英雄，也都值得國人感謝。

賴清德總統在總統府感謝台灣英雄，並跟總教練曾豪駒、隊長陳傑憲等人，一起大跳《台灣尚勇》應援曲。（總統府提供）賴清德總統在總統府感謝台灣英雄，並跟總教練曾豪駒、隊長陳傑憲等人，一起大跳《台灣尚勇》應援曲。（總統府提供）

棒球號稱台灣國球，不僅擁有最多球迷，也最受到國人期待。對於台灣社會而言，棒球絕非只是運動，也是時代人心投射，凝聚共識的催化劑，更是逆境奮起故事，永鑄深鐫歷史印記。此次推倒日本高牆，勇奪三大賽事首冠，寫下驚讚嶄新篇章，不惟提升國人自信，也讓世界看見台灣。這座振奮人心冠冕，蘊含教練球員血淚，更有後勤團隊汗水。

十二強國家隊組訓，由職棒聯盟負責，去年經典賽敗北後，蔡其昌會長即著手，提國家隊精進計畫。（資料照）十二強國家隊組訓，由職棒聯盟負責，去年經典賽敗北後，蔡其昌會長即著手，提國家隊精進計畫。（資料照）

十二強國家隊組訓，職棒聯盟全權負責，去年經典賽敗北後，蔡其昌會長即著手，提國家隊精進計畫，藉由情蒐的常態化，並提早確立總教練、建立選手的大名單，且辦理國際交流賽，強化一級賽事能量。十二強賽事進行時，蔡會長又全心投入，運籌帷幄折衝樽俎，甚至還以總機自居，戮力爭取所需資源，讓團隊無後顧之憂，實為奪冠最大後盾。

從備戰到參賽期間，體育署也全力支援，核定經費四千餘萬，組成堅強情蒐團隊，統整球員投打數據；引進運動營養學者，提供球員營養策略；納入運動心理專家，緩解球員緊繃情緒。另租用大巨蛋集訓，且辦理台捷交流賽，及早適應比賽場地，俱為前所未有安排。加入大量運科元素，後勤支援縝密到位，打造最好競爭條件，亦為致勝重要因素。

棒協理事長辜仲諒（前），對國家隊出錢出力，也是成就偉業關鍵。（資料照）棒協理事長辜仲諒（前），對國家隊出錢出力，也是成就偉業關鍵。（資料照）

棒協理事長辜仲諒，對國家隊出錢出力，也是成就偉業關鍵。除了賽前霸氣喊話，勉勵球員全力以赴；晉級超級循環賽時，豪發四千萬元獎金；完封日本武士奪冠，又再加碼三千萬元，給予球員實質鼓勵，有效激勵團隊士氣。辜董對棒球的熱愛，對推動棒運的用心，實為企業界所僅見；以鈔能力鼓舞球員，也為台灣國球發展，開創更寬闊的未來。

職棒聯盟前瞻規劃，體育署的後勤完備，棒協辜董出錢出力，三位一體通力合作，加以龐大的加油團，展現超強應援能量，終能成功射日奪冠，締造國球的里程碑。這頁動人勵志篇章，是團結一致的成果，是永不放棄的堅持，足為其他賽事借鑒。

（作者為高中校長）

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