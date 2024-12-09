自由開講》效法日本武士 台灣也該成立專責公司？

◎吳景欽

世界12強棒球賽，台灣最終擊敗日本得到冠軍，獲得全民的一致讚賞。而這一切，除球員的努力外，教練團的調度與完整的情蒐，亦功不可沒。而為使此成功模式延續，是否也該學習日本，成立專責國家代表隊組訓之公司，就值思考。

世界12強棒球賽，台灣擊敗日本奪冠，振奮人心。（資料照）

在國際棒壇，尚未開放職業球員參加賽事的時代，日本的職業與業餘棒球，即所謂社會人球隊，乃涇渭分明、互不干涉。而於開放職業球員參賽，尤其是2000年的雪梨奧運後，原本被認為等級僅次美國的日本棒球隊，其成績似無法反應在國際重要賽事。

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雖於2006、2009年的棒球經典賽，日本皆拿冠軍，但於2013年，不僅八強賽與台灣纏鬥至延長賽才驚險獲勝，更於四強賽遭波多黎各擊敗。故為重返世界第一的榮耀，也為讓國家隊組訓能長期與體制化，就於2014年底，成立日本棒球公司為專責，並以侍ジャパン，即日本武士來稱呼國家隊。

日本武士隊去年已夢幻陣容出戰經典賽，7戰全勝，寫下賽史第二支以不敗之姿奪冠的球隊。（美聯社檔案照）

而從層級最高賽事，如經典賽、12強或奧運到各級棒球之組訓，皆由日本棒球公司主導，即以職業棒球的雄厚基礎，來帶動下級棒球的整體提升。故無論何層級的國家代表隊，皆以日本武士為名，一方面可使球員產生榮譽感，更可經由職業球隊較為豐沛的資源，來對各級棒球為技術，甚至是資金的輸出。同時因公司化之故，就可將日本武士的商標、著作權等為販售，既可為國家隊比賽、訓練等等之財源挹注，也可經由授權商品的販賣，而使國民對於代表隊，產生更大的向心與凝聚力。

故將國家隊公司化，就可使組訓工作常態、常規與專職化，致可免於臨時徵召不順之困，似為我國可以學習的對象。惟日本能走到今天，也是經過近二十年，職業與業餘棒壇相互磨合所致，而如今，雖已統合，但從公司的資金全由十二支球團所支出，就可看出日本職棒界因資源與財力雄厚，致全面掌控營運之態勢。

台灣的六支職棒隊，規模遠遠不如日本球團。圖為今年台灣大賽兄弟對統一滿場球迷進場觀賽。（記者王藝菘攝）

而台灣的六支職棒隊，不管在人力、財力或規模等等，皆遠遠不如日本球團，且在自身經營，可能已備感辛苦與壓力下，是否能有餘力來支助專責的公司成立，這本身就會有疑問。又在專屬公司成立後，棒協的地位，如何調整與定位，恐也會是個難題。

（作者為真理大學法律系教授兼系所主任）



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