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自由開講》 以正向領導預防職場霸凌

2024/12/15 16:30

◎ 陳啟濃

政府部門紛紛傳出主管濫用權力對下屬霸凌的事件，以服務人民的公家機關，發生霸凌的情事，不僅會破壞內部的凝聚力，更辜負了人民的信任與託付。避免職場霸凌的發生，只有正向領導才能夠徹底預防。

近來勞動部霸凌事件引發社會關注公部門職場霸凌現象，要避免職場霸凌的發生，只有正向領導才能夠徹底預防。（資料照）近來勞動部霸凌事件引發社會關注公部門職場霸凌現象，要避免職場霸凌的發生，只有正向領導才能夠徹底預防。（資料照）

學校教師對學生要「正向管教」，不是要放棄管教的責任，而是要採用合理的管教。同樣應用到職場，主管帶領下屬，也是應該採取「正向領導」，才能取得部屬的信服，順利達成機關服務人民的目標。

所謂的「正向領導」就是主管應該有正向思考，採取鼓勵的方式，以及僕人領導的態度，用合作取代要求，讓部屬心悅誠服，做好為民服務的本分

所謂的正向思考，就是凡事往好的方面想，用正面的方式來鼓勵部屬的表現。比如說員工請休假，有主管會用「不是才剛休假過又要休，乾脆辦退休！」的挖苦用語，倒不如用留意部屬最近的生活狀況，是否遭遇困難要處理，還是家人要照顧等正面關心的說法。又比如有員工參加受訓用謾罵「我這裡不是人才培訓機構」，可以請員工將受訓的內容分享給同事。

發生霸凌的原因，許多當主管的都是因公害私，表達的言行過於負面、急躁，因而傷害了部屬的感情，長期下來就會成為霸凌的情況所謂的「公門好修行」，用在主管的領導方面，就是應該要有包容的肚量、體貼的心意、以及採取正向的領導。

在政府部門當主管，應該要體會到每一個部屬除了是自己的同事，也同時是他孩子的爸媽，或是他父母的子女，更是一位具有人權的公民。對他們的困難與需要，都要能夠感同身受。在對待的方式上，在合法合理的前提下，都應該給予充分的尊重。

（作者為教育人員）

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