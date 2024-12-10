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自由開講》民進黨務必妥善反應重大新聞事件

2024/12/10 13:00

◎ 張世賢

立法院民進黨團三日深夜就南韓突發的緊急事件在媒體貼文，開頭就說「南韓國會被親北韓勢力操控，南韓總統尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴。」這段小編文字，被在野陣營當作利劍刺向執政黨，猛批民進黨「支持南韓戒嚴」。

南韓總統尹錫悅3日深夜無預警宣布緊急戒嚴，民進黨立院黨團在社群媒體發文轉發南韓戒嚴一事，並指「藍白各種刪國防預算、違憲擴權」等言論，在野黨痛批為民進黨挺南韓戒嚴。（記者林欣漢翻攝）南韓總統尹錫悅3日深夜無預警宣布緊急戒嚴，民進黨立院黨團在社群媒體發文轉發南韓戒嚴一事，並指「藍白各種刪國防預算、違憲擴權」等言論，在野黨痛批為民進黨挺南韓戒嚴。（記者林欣漢翻攝）

若說這段話表示民進黨「支持南韓戒嚴」，未免詮釋過度，但它確實只是陳述了尹錫悅總統說的、他採取緊急行動的理由，卻沒有加以批判，被抓到把柄，實乃咎由自取。

若是筆者行文，會改寫如下：「南韓總統尹錫悅鑑於國會已被親北韓勢力操控，今晚突然向全民廣播表示，為守護自由憲政體制，立即在全國施行戒嚴。」這種客觀寫法只對當晚南韓發生的緊急事件做「事實陳述」，沒有一點給人想像「支持或反對戒嚴」的空間，在野黨怎有話說？

然而，民進黨團這篇貼文最大的敗筆，還是莫須有的在第二段中歷數藍白兩黨的惡形惡狀，令人和南韓國會的半斤八兩產生聯想，而有「同情尹錫悅」的想像空間，難怪紅藍政媒對民進黨的批判，立即在南韓廣為傳播，給人十分惡劣的觀感，民進黨再如何解釋都為時已晚。

眾多台派異常納悶的是，民進黨為何沒有記取長年以來文宣軟弱無力、經常挨打以致選戰失利的教訓，沒有組成反應重大新聞事件的危機處理小組，集思廣益在第一時間發出最妥善有力的文宣？若一味歸責「小編」，那就是不知反省改進的糟糕政黨，台灣人民會很失望。

（作者為退休公務員）

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