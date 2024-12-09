自由開講》台灣的堅定步伐，中國的徒勞霸凌

◎ 宗介

總統賴清德過境夏威夷展開外交訪問，這是台灣作為主權國家正當行使國際權利的象徵，然而，中國外交部卻以威嚇與詆毀的方式，對賴總統的行程進行干預，甚至指控為「竄美」，這種說辭不僅荒謬可笑，更揭示中國試圖壓制台灣國際地位的無能與焦躁。

賴清德總統訪問南太平洋友邦並過境美國，充分展現台美關係的緊密與友好。圖為賴清德總統接受關島議會議長泰拉耶頒贈議會通過的友好決議，賴開心地高舉泰拉耶致贈的印有台灣國旗、關島旗幟的木雕獎盃。（記者陳昀攝）

中華民國台灣與中華人民共和國從來互不隸屬，這是歷史與現實的鐵證。賴總統此次訪問南太平洋友邦並過境美國，完全符合國際慣例。美方秉持「安全、尊嚴、便利、舒適」原則協助過境安排，充分展現台美關係的緊密與友好，這種合作是對自由民主價值的共鳴，更是對中國霸權威脅的集體回應。

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相較於台灣以和平與合作促進國際連結，中國卻選擇威脅與恐嚇，試圖壓縮台灣的國際空間，中國的霸凌行徑非但無法阻止台灣的外交突破，反而讓更多國家看清它是區域和平的真正威脅，台灣的每一步外交行動都受到國際社會的尊重，而中國的不斷施壓，只會讓它自己陷入孤立的境地。

賴清德總統結束首次元首外交6日返抵國門。國防部表示，自6日上午6時至7日上午6時止，偵獲共機15架次擾台，其中主戰機及無人機逾越海峽中線及進入北部及西南空域11架次；另有共艦8艘次及公務船4艘，持續在台海周邊活動。（國防部提供）

台灣人民從來不向威脅低頭，反而在挑戰中愈加團結，正如賴總統所展現的，台灣堅信自由、民主與和平的價值，並將以實際行動維護區域穩定，我們不僅是亞洲的民主典範，更是全球夥伴值得信賴的朋友。

中國若繼續採取過激行動，不僅將進一步破壞區域穩定，更將遭受國際社會的強烈譴責。台灣是一座燈塔，照亮自由的道路，任何企圖熄滅這座燈塔的努力，注定徒勞無功。我們的堅持不僅是對台灣未來的承諾，更是對全世界民主力量的共同捍衛。台灣會繼續以自信和勇氣，走向國際，為和平與繁榮作出貢獻！

（作者為研究生）

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