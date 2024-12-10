自由開講》從苗華停職 看解放軍貪腐問題

◎ 廖明輝

中國國防部發言人吳謙在記者會上宣布中央軍委委員、中央軍委政治工作部上將主任苗華，涉嫌嚴重違紀被停職檢查。作為中央軍委政治工作部主任，苗華在解放軍所扮演角色，不僅影響解放軍對黨忠誠與意識形態控制，也反映出解放軍內部複雜的權力鬥爭與長期存在的結構性問題。

中央軍委委員、中央軍委政治工作部上將主任苗華落馬被認為牽涉大範圍的貪腐網絡，尤其是他所提拔的大量海軍將領及艦艇戰備程度，製造武器的國營企業和解放軍採購系統之間的勾結情事，更加引人注目。（圖擷取自財新網）

解放軍自成立以來即強調「黨指揮槍」，軍隊是黨的工具。然而，隨著中國經濟實力的增加，軍隊內部的資金流動越來越龐大，為貪腐提供溫床。特別是在武器研發、後勤保障、軍事建設等領域，由於透明度不足和權力過度集中，貪腐行為幾乎難以避免。

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近年來，包括火箭軍、裝備發展部等機構頻頻爆出貪腐醜聞，顯示出軍中治理的系統性問題。苗華作為政治工作部負責人，負責軍中人事任命與意識形態維護。他的落馬被認為牽涉大範圍的貪腐網絡，尤其是他所提拔的大量海軍將領以及艦艇戰備程度，製造武器的國營企業和解放軍採購系統之間的勾結情事，更加引人注目。

習近平自二○一二年上任以來，即推行高壓反腐政策，加強整頓軍隊。然而，苗華的落馬證明，即便在高壓之下，解放軍貪腐問題仍未根除。反映出反腐目標與制度性問題的矛盾；習近平希望透過反腐鞏固對軍隊的控制，但解放軍內部的權力運作機制使得貪腐行為難以根除。苗華所在的政治工作部原是維護軍中紀律與政治忠誠的機構，負責人涉貪顯然具有極大的諷刺意味。

其次，高壓政策造成的負面影響；習近平對軍隊的「恐怖統治」雖然有效控制軍隊的政治忠誠，但卻一定程度造成軍官普遍不安和軍隊士氣低迷。這種「不安全感」可能引發「陽奉陰違」和「形式主義」風氣，損害軍隊的整體戰力。

習近平（左）對軍隊的「恐怖統治」雖然有效控制軍隊的政治忠誠，但卻一定程度造成軍官普遍不安和軍隊士氣低迷。（美聯社）

苗華被調查，可能揭開更大範圍的腐敗問題，甚至波及到所提拔下屬。董軍接任國防部長僅一年便傳出貪腐調查傳聞，凸顯腐敗問題深入解放軍高層。同時，習近平舉薦官員的審查機制也未能有效識別出潛在風險。儘管中共軍方對外否認董軍正接受調查，但外界對董軍的未來仍存悲觀態度。

隨著事件發展，國際密切關注的不僅是董軍的命運，更是中共能否在維持權力穩定同時，徹底解決解放軍貪腐的制度性問題。然而，所需要的不僅只是換人或政策調整，而是整個中共的權力運作體制。缺乏適當的民間監督和獨立司法體系，僅依靠共產黨自己監督自己，這樣做會很困難。所以解放軍貪腐肯定會繼續下去，並且影響軍隊的整體戰備程度與實戰能力。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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