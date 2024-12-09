自由開講》再談長照機構居服員的權益與管理

◎ 王永安

11月13日台南市議員在議會質詢時，指出該市有長照機構居服員帶著被照顧長者向融資機構借款。該行為似乎已逾長期照顧服務法及其相關子法規定之居服員服務範圍。身為同是被照顧長者之家眷，看到此新聞，內心極為痛心及無奈。但仍相信大部分的居服員是遵法提供長照服務的，而令人痛心的是，當高齡長者處於身心缺陷相對需要被照顧時，卻遭受到居服員違法之照顧或其他行為時，將使高齡長者更陷入困境，甚至直接面對死亡。無奈的是，在社會中高齡長者的家眷，大多需為五斗米折腰的勞心勞力工作換取生活上所需，無法時時刻刻注意居服員的行為。

南市議員陳秋宏質詢爆料，麻豆某長照機構的居服員，竟帶所服務的獨居長者去地下錢莊借錢，要求社會局查辦。（擷取自南市議會網站）

高齡化社會在全世界上，包括我國在內是刻不容緩亟需重視的課題，依國家發展委員會預估我國將於明（114）年邁入超高齡社會。我國的長期照顧服務法於民國104年6月3日公布並自106年施行，在推動高齡長者在長期照顧服務上，雖有明確法令可遵循，使高齡長者獲得被照顧之利益與尊嚴，也規定長照機構及居服員之管理事項，但相關實務細節規範，因實施期間未久，故管理落實上仍有待改進之處。

請繼續往下閱讀...

居服員乃是到高齡長者住居所提供長照專業服務之人，過往居服員培養、教育及管理，一直被討論。有長照科系老師，認為學生經過數年研習就讀二年（專科）或四年（大學）後，與短時間修習長照課程後，同樣皆可從事居服員工作，造成學生就讀或未來工作意願低。實際上，居服員人力一直處於不足情況，若與其增加更高進入門檻，將使居服員人員增加不易，現今中央政府及縣市政府每年均有舉辦表揚居服員活動外，更應加強宣導居服員工作內容及職責，提高居服員工作地位，同時使高齡長者本身及其家眷瞭解居服員工作範圍，更顯得重要。

我國居服員人力不足，中央及縣市政府應加強宣導居服員工作內容及職責，提高居服員工作地位，以吸引更多人加入。圖為屏縣居服員在陪伴服務時，和長者一起念古詩。（屏東縣政府提供）

居服員人力因應市場日漸增加需求而捉襟見肘，為保障該人力提供專業服務之福利，中央主管機關衛生福利部就其薪資部分，已有明確規定最低薪資金額。且該人員需登錄於一處長照機構，該機構報所在地直轄市、縣（市）主管機關核定後，才能提供長照服務。居服員管理制度，有別於其他行業之特性，一般公司聘用或任用員工，基於員工為公司的最重要資產，該員工只能在該公司或集團內公司提供服務。但居服員除可於聘用或任用長照機構提供服務外，更可以支援其他長照機構提供服務。實務上，該支援制度已被普遍運用，為解決居服員人力不足方式之一。

居服員聘用或任用之管理層面，長照機構與該人員間，不論以僱傭契約（民法第482條）、承攬契約（民法第490條）、委任契約（民法第528條）等方式簽訂，皆屬於私法上之契約關係。相對地，居服員於工作方面，若有勞資糾紛爭議時，除可向長照機構所在地直轄市、縣（市）勞工局申訴外，亦可透過法院提出民事訴訟。而高齡長者的家眷，對居服員服務範圍之意見，除可向其登錄之長照機構反應外，亦可向長照機構所在地直轄市、縣（市）長照單位申訴。

（作者曾任直轄市政府社會局辦理長期照顧業務、高齡金融規劃顧問師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法