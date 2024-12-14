自由開講》就業安定基金應收歸國庫

◎ 官文傑



當前勞動部長許銘春濫用就業安定基金開個人演唱會被曝光後，前勞動力發展署北區分署長謝宜容挪用基金裝潢個人辦公室的弊端也被挖掘出來，一下子就業安定基金似乎變成所有罪惡的根源？台灣外勞總數約75萬人，雇主需支付就業安定費每人每月二千元，也就是基金每年光收入就超過180億元，如再加上勞動部販賣配額的額外收入，現在基金每年入帳已超過250億元；外勞引進超過30年，基金收入總額早超過3千億元，但總額迄今只剩約400億元，超過二千五百億元不翼而飛，基金管理當局應該向全民好好解釋以釋群疑？

就業安定基金遭爆濫用，勞動部不僅用就業安定基金開演唱會、裝潢個人辦公室，立委更揭露勞動部根本沒有「演唱會」項目，而是挪用文宣媒體採購預算。（記者李靚慧翻攝）

顧名思義，就業安定基金設立宗旨在用於國人職業訓練、就業輔導及失業救濟，超出此一範圍即有濫用之嫌；但基金管理會成員良莠不齊，除不思避嫌聯合官員設計標案圖謀私利外，更扮演財神爺四處散財補助和職訓、就業無關的社福團體，如今更有前部長利用基金遂行個人公關弊端；難怪前部長潘世偉於離職前說，有勞動部高階官員利用每年編列預算圖謀私利！由此可見潘前部長所言不虛，十幾年來我也曾多次撰文揭弊，也曾向公共工程委員會及檢調單位提出檢舉，但均無疾而終令人遺憾！

請繼續往下閱讀...

台灣的就業安定費係仿新加坡的人頭稅設計而成，但新加坡的人頭稅（LEVY）是向外勞收取，再由雇主支付給國庫，不同的工種其支付的費率也不相同，以外籍家庭工為例，每人每月需付人頭稅約台幣6千元，但家有老人、小孩及重病患者，只需支付一千五百元。反觀台灣，就業安定費由雇主支付，不分工種每人每月二千元；我們的勞動部為增加基金收入，不思調整沿用已30年的配額制度，不思調整費率級距，竟以販賣配額為基金增加財富，難怪外界傳言勞動部儼然成為全球最大人口販運集團？

為了避免讓就業安定基金成為罪惡根源，也避免讓基金成為官商勾結利益輸送的財源，我們籲請把打貪、肅貪列為施政重點的賴清德總統，應盡速修法將就業安定基金所有收入納歸國庫，基金業務由勞動部編列預算再由立法院審議監督，並重新檢視外勞政策，適度調整外勞配額制度，如此不但每年可為國家增加一筆穩定的經常性收入，也可更進一步的讓外勞政策盡速步上正軌！

（作者為前台北市、新北市就業服務商業同業公會理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法