自由開講》當年爭取解嚴的鬥士 最能體會戒嚴殘酷

◎ 陳啟濃

民進黨小編只不過在網路發表一篇對韓國總統宣布戒嚴的意見，這個意見當然可以公開來討論，但國民黨許多立委見獵心喜，擴大宣傳為民進黨政府想要戒嚴。這樣的指控不僅毫無根據，反而會讓更多人想要對以往國民黨幾十年的戒嚴做一番了解。

國民黨許多政治人物都是兩蔣戒嚴時代的加害者，甚至是既得利益者，不僅從來沒有跟台灣人道歉，還變本加厲反咬當時那些爭取民主人權的陣營想要實施戒嚴。圖為總統賴清德參與世界人權日活動，向所有為人權付出的政治受難者及家屬，致上最深的敬意。（記者廖振輝攝）

民國76年解除戒嚴時，筆者還在讀高中，之前就常常在台中公園聆聽許多當時黨外人士的民主宣講，才認識了228事件，才了解到「總統蔣公」其實沒有課本說的那麼偉大。

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當時兩蔣時代為了控制人民，剝奪台灣人民的人權，在施展反共的大旗下，人民沒有言論自由，也沒有集會結社的自由。

台灣戒嚴38年，人民深受其害。黨外人士於1979年12月10日組織群眾，訴求民主與自由，終結黨禁和戒嚴，最後爆發衝突，即為美麗島事件。陳菊表示，當時獄方要她寫下遺書，而那時自己唯一牽掛的只有台灣未來。於是她便決定這封遺書要寫給台灣人。（圖取自「陳菊」臉書）

可笑的是，當時兩蔣時代實施幾十年以「反共」當藉口的戒嚴，現在的國民黨徒子徒孫們，不僅不再反共，還勾結中共來恫嚇、欺騙台灣人。甚至還提出「一個中國」的政治口號，想要把台灣的國家主權白白讓渡給中共政權。

數十年莫名其妙剝奪人民生活權利的戒嚴，現今國民黨檯面上許多政治人物都是當時的加害者，甚至是既得利益者，不僅不知檢討，從來沒有跟台灣人道歉，現在還要變本加厲，反咬當時那些爭取民主人權的陣營想要實施戒嚴。曾經走過傷痛的人，才最有資格談戒嚴的殘酷，並且才會極力反對的。

（作者為政治評論員）

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