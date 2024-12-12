健康醫療網》夯劇「影后」情節引熱議！專家呼籲：別讓腋下濕態成為失態的隱形社交阻礙

不少人坦言，類似腋下濕的尷尬情境在日常生活和社交場合中時有發生，當事人甚至不自覺，而是由別人提醒才發現。皮膚科洪翊騰醫師指出：「台灣十個人當中就有一人受到腋下多汗以及異味問題困擾，然而這些腋下問題因他人難以啟齒，因此常被忽略，一不小心就可能成為社交中的隱形殺手。」

◎ 健康醫療網

Netflix熱播劇《影后》中，透過女明星的故事展現演藝圈生態與人生百態，每一個環節都讓觀眾爽當吃瓜群眾、討論不完！最近引起一波討論熱度的就是，黃仲崑飾演的豬哥王董角色在飯局中，因腋下濕成一片留下明顯痕跡，引發廣大觀眾共鳴與熱烈討論。不少人坦言，類似腋下濕的尷尬情境在日常生活和社交場合中時有發生，當事人甚至不自覺，而是由別人提醒才發現。皮膚科洪翊騰醫師指出：「台灣十個人當中就有一人受到腋下多汗以及異味問題困擾，然而這些腋下問題因他人難以啟齒，因此常被忽略，一不小心就可能成為社交中的隱形殺手。」

台灣十個人當中就有一人受到腋下多汗以及異味問題困擾，然而這些腋下問題因他人難以啟齒，因此常被忽略，一不小心就可能成為社交中的隱形殺手。（圖取自shutterstock）

小心多汗及腋味 社交不濕禮！

洪翊騰醫師進一步解釋「皮膚主要有兩種汗腺組成：小汗腺和大汗腺。小汗腺分泌的汗水主要含水和鹽分，用於調節體溫，遍佈全身皮膚，多汗症主因是小汗腺排放比較多且異常，在情緒壓力高漲或受賀爾蒙影響時小汗腺就會啟動，當這些汗腺神經過度反應時就會讓小汗腺分泌過多的汗水。狐臭的成因是因為腋下大汗腺（頂漿腺）發達，頂漿腺所排出的含蛋白質及脂質的汗水在皮膚表面與特殊的細菌作用後，這些成分會被分解成短鏈脂肪酸以及氨，產生類似『洋蔥』或是『酸臭』的一種特殊氣味，這也就是狐臭的主要來源。

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過去多數患者會選擇使用止汗劑或香水等方法來暫時掩蓋，但僅能暫時緩解，無法從根本上解決問題。肉毒桿菌素治療多汗和狐臭雖然盛行，每次治療的注射點須多達10-20個以上，且效果最多僅能維持半年，並非一勞永逸的方式。傳統運用旋轉刀手術刮除汗腺的方法術後恢復期長，兩周內不太能有抬高雙手動作，常造成生活不便且較可能伴隨疤痕，對於需要快速恢復日常生活的現代人而言，接受度有限。

洪翊騰醫師進行清新微波療程，透過精準熱能技術改善腋下多汗與異味，助患者重拾自信社交。（取自貼文）

重塑社交自信 終結「濕腋」就找清新門診

隨著醫療技術進步，非侵入式的清新微波技術正成為腋下多汗症的治療主流選擇。洪翊騰醫師強調：清新微波運用專利的微波熱能，可精準聚焦於大小汗腺最為密集的真皮層與脂肪層的交接處，一次就可有效的同時改善腋下多汗以及狐臭問題，同一層次的毛囊也會被破壞掉，因此亦具除毛功效！經長庚教學醫院臨床證實，微波熱能止汗術效果可媲美手術開刀，平均可減少82% 腋下汗水及93%大（味道）汗腺數量，永久除毛效果也有七成之多，滿意度更高達九成以上，因爲不需要開刀，因此成為很多醫師治療建議的優先選項。洪翊騰醫師表示：有了這項新科技患者不須忍受術後無法生活自理及冗長的手術修復期，更無需擔心手術留疤！此項治療時間僅需一個多小時，最重要的是可以同時解決腋下三大困擾，這種方便、高效的治療方式，特別適合忙碌的上班族以及需要頻繁參與社交活動的人群。」

現代社會中，良好的體味管理已成為社交禮儀的重要一環。洪醫師提醒狐臭問題沒有季節之分，冬天在不通風的環境下，更容易讓味道露餡。儘早接受專業諮詢接受治療即可避免不必要的社交困擾，民眾可至官方網站查詢合格具認證的「清新門診」預約專業諮詢，讓自己輕鬆告別腋下困擾，迎向清新自在的生活！

本文經授權轉載自健康醫療網／記者張慈恩報導 夯劇「影后」情節引熱議！專家呼籲：別讓腋下濕態成為失態的隱形社交阻礙

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