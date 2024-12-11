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沈榮欽國際視野》【南韓官商勾結嚴重嗎？】

尹錫悅戒嚴風波結束後，嘲諷尹錫悅站隊台灣和烏克蘭愚蠢，認為中立不介入更聰明的民主黨李在明擔任下任總統的機率大增，於是「李在明概念股」便成為觀察對象。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2024/12/11 20:00

◎沈榮欽

學者觀察一個國家官商勾結最重要的方法之一是看股市的反應，因為股市的漲跌是依據資訊反應，可以提供即時又不容易觀察到官商勾結的訊息。

例如曾任美國副總統的錢尼是個狠角色，他曾任大石油公司 Halliburton 的CEO，所以每次錢尼或白宮發表和能源相關的政策時，所有人就盯著 Halliburton 的股價，看它和相關產業相比，是否股價有異常變動。

 尹錫悅戒嚴風波結束後，人民湧向街頭抗議，在野民主黨李在明擔任下任總統的機率大增（前排左4）。（美聯社檔案照）尹錫悅戒嚴風波結束後，人民湧向街頭抗議，在野民主黨李在明擔任下任總統的機率大增（前排左4）。（美聯社檔案照）  

尹錫悅戒嚴風波結束後，嘲諷尹錫悅站隊台灣和烏克蘭愚蠢，認為中立不介入更聰明的民主黨李在明擔任下任總統的機率大增，於是「李在明概念股」便成為觀察對象

李在明曾經在汽車零件製造商「東方精密」所屬的東方手錶公司（Orient Watch Company）工作，所以戒嚴結束次日，所有人都緊盯東方精密的股價。

結果呢？東方精密的股價大漲將近三成（29.97%）！

另一家「李在明概念股」是 Soosan INT，因為該公司的 CEO 曾經在李在明上次選總統時，擔任負責財務的競選活動贊助委員會主席。

結果呢？ Soosan INT 的股價同樣大漲將近三成（29.99%）！

其他的「李在明概念股」還包括 Atec、Atec Mobility 和 Estaco，和李在明的關係就不一一解釋了，這三家股價分別上漲 29.99%、29.95% 和 29.88%。

 不只尹錫悅的妻子有醜聞，李在明的妻子也不遑多讓。（取自貼文）不只尹錫悅的妻子有醜聞，李在明的妻子也不遑多讓。（取自貼文）  

如果你好奇為什麼所有李在明概念股都漲了 29％ 多，因為韓國股市的漲幅上限是 30%，所以這些股價在尹錫悅戒嚴失敗後，幾乎全都漲停，而這也側面說明韓國的政商「特殊」關係的緊密程度。

（作者為加拿大約克大學副教授）


本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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