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自由開講》賴總統出訪創新局 我軟硬實力無畏中共挑釁

2024/12/06 21:00

◎ 初企頑

賴清德總統近日完成以「繁榮南島 智慧永續」為主軸的出訪行程，訪問帛琉、吐瓦魯及馬紹爾群島等南太平洋友邦國家，並成功過境美國。

總統賴清德過境美國夏威夷檀香山，出席當地僑宴獲贈美國國旗跟夏威夷州州旗。（記者陳昀攝）總統賴清德過境美國夏威夷檀香山，出席當地僑宴獲贈美國國旗跟夏威夷州州旗。（記者陳昀攝）

此行不僅展現臺灣「價值外交」的實力，鞏固國際盟友關係，更向國際社會傳遞臺灣在印太戰略中的重要角色。然而，中共卻以軍事威脅升級回應，企圖壓制臺灣的國際空間，突顯其霸權本質。面對挑釁，國軍與政府以實力與智慧捍衛臺灣的和平與主權。

價值外交：擴展臺灣國際合作的成功之旅

賴清德總統此行以深化外交邦誼、推動智慧永續發展為目標，強化臺灣與太平洋友邦的合作關係。賴總統訪問期間，聚焦於醫衛合作、農業發展與人才培育，充分展示臺灣在國際舞臺上的責任與貢獻。特別是在地緣政治愈發重要的南太平洋地區，此行不僅穩固了友邦的支持，更彰顯了臺灣作為印太地區和平與繁榮夥伴的角色。

賴清德前往美國智庫東西中心（EWC）閉門座談，以「共榮的未來：台灣作為印太區域和平與繁榮的夥伴」為題，發表八分鐘的全英語致詞。（總統府提供）賴清德前往美國智庫東西中心（EWC）閉門座談，以「共榮的未來：台灣作為印太區域和平與繁榮的夥伴」為題，發表八分鐘的全英語致詞。（總統府提供）

賴總統在美國智庫的演講中，以「共榮的未來」為題，向國際社會提出臺灣的「三大積極行動」：落實和平四大支柱行動方案、促進全球供應鏈穩定、確保臺海及印太地區的和平與繁榮。這些舉措將安全、經濟與外交有機結合，進一步鞏固臺灣在全球供應鏈及地緣政治中的關鍵地位。

中共霸權行徑的無理挑釁

總統賴清德過境夏威夷之際，中共15架次軍機擾台，其中11架次逾越台灣海峽中線，進入西南、東部空域。（國防部提供）總統賴清德過境夏威夷之際，中共15架次軍機擾台，其中11架次逾越台灣海峽中線，進入西南、東部空域。（國防部提供）

然而，中共對賴總統的外交成果表示不滿，不僅指稱為「竄美」，更加強其對臺軍事威脅。中共外交部的批評與武力威脅，完全無視臺灣作為主權國家的合法外交權利，反映其零和思維與不安心理。尤其是其長期利用軍事恫嚇與外交打壓的手段，無助於改善兩岸關係，更加深了國際社會對中共擴張野心的警惕。

面對中共的指控，賴總統過境期間參觀夏威夷「亞利桑納號」戰艦紀念館，重申臺灣堅持和平的立場。同時，臺灣政府與人民以堅韌的意志回應中共挑釁，彰顯國際參與與價值外交的重要性。

南太平洋的地緣重要性與印太戰略

南太平洋地區的地緣政治重要性不容忽視。二戰期間，美日於太平洋戰場的攻防成為現今印太戰略的基礎。而今，美中競逐加劇，使南太平洋成為全球戰略布局的核心場域。臺灣與友邦的合作不僅有助於深化文化與經濟連結，更有助於在印太地區建立穩定的盟友網絡。

透過此次出訪，賴總統有效延伸國家力量，凝聚僑胞向心力，並鞏固臺灣在印太戰略中的不可或缺地位。正如專家所言，誰能掌握南太平洋的影響力，誰就能主導印太地區的安全秩序。

國軍的堅定防衛與和平信念

賴總統專機飛往夏威夷，4架F16掛彈伴飛護送。（國防部提供）賴總統專機飛往夏威夷，4架F16掛彈伴飛護送。（國防部提供）

中共在賴總統出訪期間加強軍事活動，包括大規模演習與零星挑釁，試圖威嚇臺灣。然而，國軍秉持「不升高衝突、不引發爭端」的原則，以充分的防禦準備應對可能的威脅，將以實力捍衛臺灣的和平。國軍的多元化防禦能力，從反空襲到海上巡防，皆顯示出其在面對中共威脅時的靈活應變能力。同時，國軍持續進行各類演訓，確保在任何情境下都能守護臺灣的安全與主權。

結語：外交與防衛並行的未來戰略

賴清德總統的出訪成功展現臺灣在國際外交中的積極作為，強化了與民主盟友的夥伴關係。同時，中共的挑釁行為更加凸顯了臺灣作為自由民主陣營防線的價值。面對未來挑戰，臺灣將繼續深化價值外交，擴展國際合作，並以國軍的堅定防衛能力確保區域和平穩定。臺灣的不屈精神與國軍的實力，將持續為國際社會貢獻力量，為印太地區的和平與繁榮提供堅實保障。

（作者為學生）


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