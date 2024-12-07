自由開講》美國大選的省思

◎楊德源

這次美國大選共和黨三連勝的最大啟示：選民要的全部都給，政治人物只要討好選民，就不愁沒有選票。但是，選民要注意，口號不能治國。讓美國再次偉大，必須獲得世界的認同，而不是美國人自我感覺良好。

這次美國大選共和黨三連勝的最大啟示：選民要的全部都給。（法新社檔案照）

美國為了烏俄戰爭和中東局勢付出慘痛代價。許多人已經感到厭煩。承諾二十四小時結束戰事，選票立刻到手。通貨膨脹侵蝕選民的所得和消費支出；提高關稅可以減少國外競爭，增加國內就業機會，所得也會提高，選票再次入袋；抨擊中國搶美國人的工作 台灣偷美國的半導體產業，選民歡欣鼓舞；保護北約盟邦、協防台灣要花不少錢，還要犧牲美國人的命，當然這一切都要收保護費。美國人怎麼會不認同？

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移民的問題被情緒性操弄。事實上，美國外來移民的犯罪率比一般公民還要來得低，也不會殺鄰居的狗或貓來吃。幾句激情的謊話卻勾起選民的火熱反應。

選民想要的共和黨全部承諾，響亮的口號震撼人心。不過，很快大家就要見證川普如何實現這些目標。驅逐百萬移民會拖垮美國財政，造成勞動力不足、經濟蕭條。全面提高關稅得到的不只是物價高漲，還有他國的報復行動。如果關稅壁壘再現，難保不會又一次經濟大恐慌。

烏俄戰爭持續2年多，每個美國人都想要烏俄戰爭盡快結束。（路透檔案照）

強迫烏克蘭接受俄羅斯侵略所損失的領土，不會為歐洲帶來永久和平。俄羅斯的野心就如此而已嗎？每個美國人都想要烏俄戰爭盡快結束、有好工作、高所得。但是，沒有人想過達到這些目標所付必須付出的代價。

韓國瑜的發大財、馬英九的六三三，正是前車之鑑。貨出去、人進來、高雄發大財，吸引無數選票，也傷透支持者的心。平均每年經濟成長率6%，失業率降3%以下，2016年平均國民所得達到3萬美元，完全沒有做到，捐出一半薪水的承諾照樣食言。選舉之中，主張溫和理性政策論述的候選人，被激情的口號徹底埋葬。

美國的繁榮和偉大奠基在世界和平及自由貿易。達到這個目標需要承擔責任的勇氣，更要投入寶貴資源。第二次世界大戰之後，馬歇爾計畫讓歐洲迅速從廢墟中成長茁壯，並創造美國空前的榮景。

現在白宮、參議院和眾議院全部由共和黨掌控，完全執政更要體認，美國要再次偉大，沒有安全盟邦，沒有民主和自由貿易，一切都是空談。



（作者為國立高雄科技大學金融系教授暨台灣教授協會理事）

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