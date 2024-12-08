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自由開講》珍惜棒球「國球」熱 慎防重演「黑鷹」事件

2024/12/08 08:30

◎ 邱世長

台灣隊在世界12強棒球賽，倒吃甘蔗，榮獲冠軍，國人喜出望外。

第11屆U12亞洲少棒錦標賽台灣隊擊敗南韓奪冠，拿下隊史第8座冠軍。（棒協提供）第11屆U12亞洲少棒錦標賽台灣隊擊敗南韓奪冠，拿下隊史第8座冠軍。（棒協提供）

不久，台灣少棒又在U-12少棒亞錦賽獲得冠軍。接著，擊劍、撞球、跆拳道、拳擊、桌球與啦啦隊，紛紛再傳佳績，勇奪國際比賽的冠軍。

台灣在一週內，在國際體育各賽比賽，共拿下10面金牌或冠軍，堪稱冠軍週，當然值得慶祝。

然而，台灣國內好手在國際賽紛紛奪冠歡慶之際，各球團與棒球界領導者，必須小心不要重演「黑鷹事件」。

日前引退的球星周思齊，曾說出，過去曾在「比賽中」被被人架出去，離不離譜？圖為周思齊引退。（記者林正堃攝）日前引退的球星周思齊，曾說出，過去曾在「比賽中」被被人架出去，離不離譜？圖為周思齊引退。（記者林正堃攝）

筆者就以日前宣布引退的棒球球星周思齊為例，他曾上節目回憶說出，過去他曾經在「比賽中」還穿著球衣，竟然直接從球場被人架出去，離不離譜？他也曾在飯店被黑道帶走，恐不恐怖？他在心理留下陰影，求助心理醫生，這種事情還能讓他在台灣重演嗎？台灣人能不憤怒與傷心嗎？

筆者曾是時報鷹隊的支持者，即使有事無法在電視機前「看直播」，也會在汽車上「聽直播」，瘋狂程度，連家人都看不下去。但是，「時報鷹」爆發「黑鷹事件」，讓筆者驚然發現，「時報鷹」當時被稱3月強、4月盛、5月衰、6月敗，原來不是巧合，而是打放水球。

「時報鷹」爆發「黑鷹事件」，1998年9月宣佈解散。（資料照）「時報鷹」爆發「黑鷹事件」，1998年9月宣佈解散。（資料照）

1998年9月15日，時報鷹隊宣佈解散，令人唏噓。

台灣職棒有「黑鷹事件」，美國職棒大聯盟在1919年同樣有「黑襪醜聞」，「白襪隊」變成「黑襪隊」，球員去收錢打放水球，故意輸給辛辛那堤紅人，這讓美國職棒大聯盟蒙上陰影，寫下難堪的歷史。

台灣近日勇奪10金，值得慶祝。特別是棒球算是「國球」，奧運、經典賽、12強賽是棒球三大比賽，台灣這次在世界級的12強賽奪冠，驚喜之餘，得提防重演黑鷹事件，這是保護球員，也是保護國家顏面。

（作者為教育工作者）

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