自由開講》抑制高房價3錦囊 也給守法者鼓勵機制

◎安京

政府為維持居住正義，抑制高房價，預防投機客炒作，一連串的拋出許多政策，例如：針對不同類型對象及戶數之購屋貸款成數及寬限期限制、政策性貸款利息補貼、央行升息、短期交易課重稅、稽查預售屋違規換約轉售、重罰炒作行為、非自住住家用房屋進行全國歸戶、社會住宅之新建及包租代管等政策。

抑制高房價，建議政府不要光給投機客一個Lesson，也該給守法者鼓勵機制。示意圖 。（資料照）

不可否認這些政策都是立意良善，但如今房價真的如預期下跌至真正有需求者買得起的價格嗎？萎縮的交易量是否導致市場上選擇變少了，更不容易找到心中所嚮往的房子？空屋率有下降嗎？確實房價上漲因素眾多，但政府干預的時機何時才能結束？

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打房政策 不要光給投機客一個Lesson

這些政策，真的有精準的打擊炒作房地者？還是衍生更多的問題，建議政府不要光給投機客一個Lesson，也該給守法者鼓勵機制，以提高買賣雙方雙向奔赴的可能性，才能讓市場機制回歸平衡，提供三個錦囊妙方如下：

第一個錦囊：建議評估全國持有僅有一戶，且已實際居住五年以上之所有權人，依社會及經濟條件給予不同級距的房貸補助。

第二個錦囊：與都市更新政策結合，推出「經專業鑑定有安全疑慮，並有換屋需求之所有權人，且全國持有僅有一戶，提供優惠貸款補助」，協助換屋，保障居民安全。

第三個錦囊：臺灣空屋率受房地合一稅之持有期間課稅修法等因素影響，空屋率仍然偏高，是否針對全國於一定期間前持有兩戶以上，且於一定期間內將閒置房地出售予首購族，給予稅賦優惠？於減少空屋率的同時，也促使居者有其屋。

以上三個錦囊，獻給為民著想的政府部門參考



（作者為自由業）

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