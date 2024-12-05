自由開講》尹錫悅發布戒嚴／領導人「維護安全」之名 令民主倒退

◎ 郭秉城

南韓總統尹錫悅在12月3日發表緊急談話並實施戒嚴，實行軍隊臨時統治，（隨即在4日凌晨被國會全票否決戒嚴令），其目的是為了應對親北韓勢力並維護自由民主的憲政秩序。而這種作法就是國際關係中的「安全化」的象徵，即領導人以「維護安全」的名義採取非常政治手段。

韓國總統尹錫悅3日晚間突然宣布戒嚴，南韓國會漏夜集會否決，尹錫悅4日凌晨主持國務會議通過解除戒嚴令，戒嚴僅約短短6小時。（法新社，本報合成）

尹錫悅爭議不斷

自從南韓總統尹錫悅上任後爭議不斷，包含梨泰院事件、醫師罷工潮、經濟下滑等等，此些事件都反映了政府應對社會失敗導致衝突加劇。因此，上周首爾大學就發布「時局宣言」，公開信中批評尹錫悅是「拒絕民主主義的總統」，隨後又有大量的大學跟隨首爾大學的腳步發表時局宣言。

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而在12月3日，尹錫悅更是發布戒嚴令，他聲稱宣「宣布戒嚴是為了保護自由的韓國免受朝鮮共產主義勢力的威脅，剷除掠奪人民自由和幸福的卑鄙親朝鮮反國家勢力，並保護自由的憲法」，但是南韓真的受到朝鮮威脅並侵害到其憲法的運作嗎。

「安全化」是一種負面的象徵

在國際關係領域中有「安全化」一詞，其內涵是指國家領導者將政治議題論述並轉化成為國家安全議題的過程，這讓領導者能夠以「維護安全」的名義採取非常政治手段，儘管這些議題可能不至於真的涉及到國家安全也不一定對國家生存有著重要影響。像臺灣過去的戒嚴與911恐怖攻擊之後的反恐行動並通過一些爭議性法案都是安全化的案例，因此安全化是一種負面的象徵。

南韓民眾不滿尹錫悅宣布戒嚴，抗議要求辭職下台。（路透社）

民主倒退 社會不穩定加劇

因此，韓國此次頒布戒嚴令很明顯就是一個安全化的過程。尹錫悅對國內政治議題處不當，就將正常的政黨競爭貼上親北韓的標籤，聲稱其威脅韓南自由民主的憲政體制，上升至國家安全層面。此舉對南韓乃至於對亞洲的民主與經濟發展都有極大的威脅，並加劇南韓的社會不穩定。

（作者為碩士生）

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