晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》從波蘭醫到AI時代的醫學教育新挑戰

2024/12/08 16:30

◎ 李友專

隨著全球化與科技的快速進步，醫學教育面臨前所未有的挑戰與變革。越來越多台灣學生選擇赴東歐攻讀醫學，引發對醫學教學品質的討論；而人工智慧（AI）的崛起，更對醫學教育帶來長遠影響。

東歐醫學教育：理性檢視多元選擇

東歐醫學教育提供多元途徑，有部分課程雖被批評臨床不足、甚至無法考取當地執照，但也有一些院校已達國際水準。家長與學生應謹慎評估課程設計與認證條件，根據需求選擇。這種多元化展現全球化趨勢，也為學生探索不同文化與教育體系提供機會。

AI發展對醫學界的影響深遠，自2022年ChatGPT誕生以來，短短兩年內便通過美國醫師執照考試，展現了AI在醫學領域的潛力。（路透）AI發展對醫學界的影響深遠，自2022年ChatGPT誕生以來，短短兩年內便通過美國醫師執照考試，展現了AI在醫學領域的潛力。（路透）

AI的崛起：醫學教育的新衝擊

其實AI發展對醫學界的影響更為深遠。自2022年ChatGPT誕生以來，短短兩年內便通過美國醫師執照考試（USMLE），展現了AI在醫學領域的潛力。AI能處理大量數據，協助診斷與治療，但也讓醫療從業者面臨被「取代」的風險。

台灣醫學教育必須因應這個現實，調整課程設計，培養學生在未來醫療體系中的不可替代性。包括如何深入使用AI工具提升效率，同時保持專業敏銳度等。同時，這也需要突破現有的師徒制教育框架

挑戰傳統，開創藍海

現行臨床教育多數採取師徒制模式，強調學生對師長的服從與專業知識的傳承。雖然這種模式有效建立醫療的基本技能，但也容易產生過於聽話的學生，限制了他們的創造力與批判性思維。面對快速變遷的醫療科技，未來的學生應有挑戰現狀及破壞性創新的能力，不僅是學習知識，更要主動思考如何改變既有的醫療模式，來因應與AI深度協作的未來醫療。

未來的醫學教育必須超越知識與技能的傳授，激發學生的潛能，使他們敢於提問、敢於挑戰，並勇於跨越現有框架。

AI目前仍無法取代同理心與情感支持。醫師一句恰當的安慰有時比許多藥物更有效。情境照。（圖取自shutterstock）AI目前仍無法取代同理心與情感支持。醫師一句恰當的安慰有時比許多藥物更有效。情境照。（圖取自shutterstock）

未來醫學教育：技術與人文的融合

AI目前仍無法取代同理心與情感支持。北醫校歌中提到「學好做人方做醫」，便是強調醫學生必須要具備同理心訓練，真正把病人當作「人」，而非只看到「病」。跨域的人文跟科技訓練也是非常關鍵，醫師一句恰當的安慰有時比許多藥物更有效，但是這些都需要花時間去學習，AI可以多承擔記憶型的知識，醫學生恰好可以騰出時間強化這方面的不足。

變革中的希望與可能

醫學教育正面臨東歐學習選擇與AI技術挑戰的深刻變革。以開放態度與人文價值為基礎，我們可在變遷中找到新方向，激勵學生挑戰現狀，目前醫學界對於創新思維的極度保守態度必須被徹底改變，醫師才能在未來醫療中仍佔有一席之地，為人類健康開創更廣闊的可能性。

（作者為臺北醫學大學醫師協會理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書