自由開講》從波蘭醫到AI時代的醫學教育新挑戰

◎ 李友專

隨著全球化與科技的快速進步，醫學教育面臨前所未有的挑戰與變革。越來越多台灣學生選擇赴東歐攻讀醫學，引發對醫學教學品質的討論；而人工智慧（AI）的崛起，更對醫學教育帶來長遠影響。

東歐醫學教育：理性檢視多元選擇

東歐醫學教育提供多元途徑，有部分課程雖被批評臨床不足、甚至無法考取當地執照，但也有一些院校已達國際水準。家長與學生應謹慎評估課程設計與認證條件，根據需求選擇。這種多元化展現全球化趨勢，也為學生探索不同文化與教育體系提供機會。

請繼續往下閱讀...

AI發展對醫學界的影響深遠，自2022年ChatGPT誕生以來，短短兩年內便通過美國醫師執照考試，展現了AI在醫學領域的潛力。（路透）

AI的崛起：醫學教育的新衝擊

其實AI發展對醫學界的影響更為深遠。自2022年ChatGPT誕生以來，短短兩年內便通過美國醫師執照考試（USMLE），展現了AI在醫學領域的潛力。AI能處理大量數據，協助診斷與治療，但也讓醫療從業者面臨被「取代」的風險。

台灣醫學教育必須因應這個現實，調整課程設計，培養學生在未來醫療體系中的不可替代性。包括如何深入使用AI工具提升效率，同時保持專業敏銳度等。同時，這也需要突破現有的師徒制教育框架。

挑戰傳統，開創藍海

現行臨床教育多數採取師徒制模式，強調學生對師長的服從與專業知識的傳承。雖然這種模式有效建立醫療的基本技能，但也容易產生過於聽話的學生，限制了他們的創造力與批判性思維。面對快速變遷的醫療科技，未來的學生應有挑戰現狀及破壞性創新的能力，不僅是學習知識，更要主動思考如何改變既有的醫療模式，來因應與AI深度協作的未來醫療。

未來的醫學教育必須超越知識與技能的傳授，激發學生的潛能，使他們敢於提問、敢於挑戰，並勇於跨越現有框架。

AI目前仍無法取代同理心與情感支持。醫師一句恰當的安慰有時比許多藥物更有效。情境照。（圖取自shutterstock）

未來醫學教育：技術與人文的融合

AI目前仍無法取代同理心與情感支持。北醫校歌中提到「學好做人方做醫」，便是強調醫學生必須要具備同理心訓練，真正把病人當作「人」，而非只看到「病」。跨域的人文跟科技訓練也是非常關鍵，醫師一句恰當的安慰有時比許多藥物更有效，但是這些都需要花時間去學習，AI可以多承擔記憶型的知識，醫學生恰好可以騰出時間強化這方面的不足。

變革中的希望與可能

醫學教育正面臨東歐學習選擇與AI技術挑戰的深刻變革。以開放態度與人文價值為基礎，我們可在變遷中找到新方向，激勵學生挑戰現狀，目前醫學界對於創新思維的極度保守態度必須被徹底改變，醫師才能在未來醫療中仍佔有一席之地，為人類健康開創更廣闊的可能性。

（作者為臺北醫學大學醫師協會理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法