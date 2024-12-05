自由開講》賴總統過境夏威夷展現臺灣外交韌性

◎ 林清泉

賴清德總統日前開啟為期7天的「繁榮南島、智慧永續」外交之旅，途中過境美國夏威夷，成為兩岸及國際社會關注的焦點。一方面，此舉延續我國歷年過境美國的外交模式；另一方面，也突顯臺灣在拓展國際空間上的戰略突破。賴總統的外交策略旨在鞏固與太平洋友邦的夥伴關係，並藉由「過境外交」提升國際曝光度，進一步鞏固臺灣在全球舞臺上的正當性與地位。

賴清德總統的太平洋行與過境美國，除鞏固與太平洋友邦的夥伴關係，並藉由「過境外交」提升國際曝光度，進一步鞏固臺灣在全球舞臺上的正當性與地位。圖為賴總統前往美國智庫東西中心閉門座談，以「共榮的未來：台灣作為印太區域和平與繁榮的夥伴」為題，發表八分鐘的全英語致詞。（總統府提供）

對此，中共國臺辦則做出例行性的回應，指責賴總統此舉是在「謀獨挑釁」，甚至重申「國際社會一中原則」的所謂普遍共識。然而，事實卻是，越來越多的國家開始正視臺灣的民主價值和國際貢獻，並對中共不斷打壓臺灣的行為產生不滿。美國等國對臺灣的支持不僅止於軍售，更體現在一系列實質交往中。過境美國本身就是對中國「不允許」言論的有力回應。

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由此可見，中國的謾罵和打壓無法改變臺灣的事實存在，也無法掩蓋臺灣致力於區域和平與發展的努力。此次賴總統的出訪，並非僅僅是外交行程，更是臺灣對外傳遞的明確訊號：即便面對壓力，臺灣仍然有能力積極參與國際事務，並尋求更廣泛的合作空間。

在大國角力加劇的當下，賴清德總統的太平洋行與過境美國，彰顯臺灣在外交上「求穩中求進」的智慧策略。同時，也提醒國際社會，臺灣不僅僅是地緣政治中的一枚棋子，更是全球價值鏈中的重要環節，以及自由、民主價值的堅定實踐者。臺灣應繼續加強國際互動，展現韌性，讓世界看到臺灣的力量與承諾。

（作者為大學生）

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