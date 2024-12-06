自由開講》國民黨立院黨團不該重新攪動族群與世代的對立

◎ 陳啟濃

蔡英文前總統任期八年內對國家財政最大的貢獻就是進行公教人員的退休金改革，要知道從別人的口袋裡拿錢出來是要他的命的，有如造成了血海深仇。然而蔡英文知道再不改革一定會造成國家財政的重大問題，所以不惜做出了犯眾怒的事情。相信她當時的想法就是「苟有利於民，生死不改」。沒有考慮到自己能否連任成功。

國民黨立法院黨團提案修法，要求停止遞減退休軍公教所得替代率，恐重新挑起族群與世代的對立。圖為2016年由「監督年金改革行動聯盟」所發起的「支持改革、反對亂改，還給軍公教應有的尊嚴」遊行。（資料照）

然而從蔡英文前總統第一任就開始進行的改革，有一個聲音擔心他得罪了軍公教，在尋求連任時會落選。總統尋求連任的結果，蔡英文反而得到有史以來總統的最高票。由此可見，台灣大多數的民意支持軍公教的退休金改革，而且改革的方式是漸進式，退休軍公教退休金雖然少了，但大多數人的月退俸，都還要比一個初任公務人員的年輕人薪水還要高。

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現在國民黨立法院黨團，竟然想要重新挑起族群與世代的對立，在立法院修法阻止已經木已成舟且社會有共識的軍公教退休金改革法案，想要阻止繼續將所得替代率減少到60%。即使剩下60%的所得替代率，也是比起其他勞工的退休金都還要優渥，可見當時的改革已經是做了通盤的考量。

如果所得替代率不再繼續減少至60%，對其他在職的軍公教公平性何在。尤其是退休已經二、三十年的這些軍公教人員，當時五十出頭就可以退休，已經領了國家二、三千萬了。反觀現職的軍公教大多數都要等到60歲後才能退休，而且所得替代率最高也才60%上下，對他們而言更是一種相對的剝奪。

國民黨想要藉推翻軍公教年金改革，牢牢握住軍公教的票，難道不會造成其他世代與族群的反彈嗎？

（作者為時事評論員）

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