自由開講》認清敵人殘酷本質 讓《國有器官》播映遍地開花

◎ 朱孟庠

根據國安局報告，台灣各地播映《國有器官》紀錄片，陸續接獲二十八起恐嚇案，許多戲院在遭恐嚇後已取消放映，連台北市議會將舉辦特映會，也遭將持刀闖入砍人的威脅。一再食髓知味，只會加深中共對台以暴力「宰制」的力度。中共為何恐懼《國有器官》在台灣播出？透過長臂管轄與暴力恐嚇，想讓影視平台及各院線因害怕而停播，逼迫台灣社會步步就範。

紀錄片《國有器官》藉由第一手證詞和獨家採訪，呈現中共強制摘取器官、對法輪功學員實施群體迫害。（圖擷取自《國有器官》臉書粉專）

很難想像在中共專制政權下，連人民身體裡的器官也屬於國家所有？高幹需要、經濟需要…你必須犧牲奉獻；為政權維穩，強摘法輪功學員的器官，整肅異己也能冠冕堂皇端出國家大義…《國有器官》紀錄片拍攝長達七年，血淋淋的敘事極諷刺！極殘酷！中共政權的本質就是殘狠，崇尚暴力，以暴力掌握一切。

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逃出魔掌的鄭醫師敘述在不知情的情況下，受命執行活摘器官的過程：「不打麻藥，活摘器官，存活率是高的…開膛破肚…腸子、血一下就湧出來。之後我們分兩組人，每一組就取一個腎臟，左右兩顆腎臟。」「再拿了一把止血鉗，左手按著他的頭，用右手直接就把整個眼球挖了出來…我永遠忘不了那十八歲小兵的眼神，他農村的媽媽花了一萬人民幣送他來軍隊…」「在場的其他人呢？都非常熟悉的做著那些動作？代表這已經行之多年了嗎？」這個政權毫無人性，對自己的年輕人殘狠致此。

台北市議會11月30日播放講述中共高官活摘器官的紀錄片《國有器官》，由於事前遭恐嚇，會場外警力加強議會周邊安全維護。（記者方賓照攝）

但台灣還是有很多知道的人不相信，裝睡的親中派會說：「沒有直接證據」。紀錄是中共的國家機密無法取得，當然沒有直接證據，但當事人鄭醫師逃出後鉅細靡遺地敘述。洪健益議員應先邀請舔中政黨蔣萬安市長及所有國民黨議員一起觀看，也請蔣市長邀請馬英九前市長來北市議會觀賞。

今天台灣所面對的敵人是殘狠的豺狼、魔鬼，只談反共不足以抗中，從小受兩蔣反共教育最深的藍丁，沐浴在中華體制下，就是今天最親中的一批，認賊作父，敵、我不分，甚至甘為中共在台協力者。試問天天喊統一的馬英九前總統，你願意親臨戲院觀賞「你那偉大祖國」，開腸剖肚活摘人民器官的「德政」？

不畏先前境外恐嚇，紀錄片《國有器官》澎湖特映會座無虛席。（冼義哲提供）

想讓民主台灣禁聲？我們就讓《國有器官》播映遍地開花，建議公視、華視等公廣集團，及民視、三立本土媒體…出資放映播好播滿，甚至放在YouTube上，讓人點選觀看，以票房、點閱率來挺《國有器官》。

全民認清殘狠強敵的本質，這是最好的抗敵認知戰。當每個台灣人都看過《國有器官》後，深信李前總統晚年提出的「脫古改制」，徹底脫中，建立「新台灣人」的國家認同，則水到渠成；未來捍衛國家「獨立」主權的意志，必成為台灣公民信念中最重要的價值。

（作者為李登輝金會前副秘書長）

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