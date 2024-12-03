自由開講》地緣政治巨變 打造「經濟日不落國」不是夢！

◎ 柳靖

全球地緣政治風雲變幻，美中貿易戰、供應鏈重組與保護主義抬頭，對台灣高度依賴出口的經濟帶來挑戰。然而，挑戰中也藏著機會，只要善用優勢並推動全球佈局，台灣有潛力成為「經濟日不落國」。

經濟部延長「投資台灣三大方案」至2027年底，顯示政府致力於協助企業應對地緣政治的挑戰。（資料照）



打破傳統侷限，全球佈局優先

傳統認為，企業回流台灣是振興經濟的最佳解方，但在全球化不可逆的今日，這種做法反而可能限制台灣的國際競爭力。台灣企業應積極向外拓展，分散風險，讓全球經濟更加依賴台灣的技術與產品，從而確保台灣在國際供應鏈中的地位。

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政府應推動「境外關內」政策，協助企業在海外建廠與拓展市場，並透過稅收優惠、技術支援等手段，促使台灣企業的國際布局同時帶動本地經濟。唯有如此，才能形成全球競爭力與本地發展的雙贏局面。

政府應成為產業的推手

過去八年，蔡政府成功提升台灣在國際上的能見度，而未來賴政府應延續這一方向，成為產業的推手。經濟部延長「投資台灣三大方案」至2027年底，顯示政府致力於協助企業應對地緣政治挑戰。然政策不能只著眼於資金回流，還應幫助企業佈局國際市場，讓台灣的經濟根基更加穩固。

台灣的全球定位 經濟觸角延伸世界

當前的國際局勢不容許台灣固步自封，反之必須以靈活且務實的策略，打造經濟韌性。全球佈局不是放棄台灣，而是讓台灣的經濟觸角延伸到世界每一個角落。唯有世界經濟離不開台灣，台灣才能真正掌握自己的未來。

全球地緣政治變化雖為挑戰，卻也為台灣帶來了獨特的機遇。透過積極的全球佈局與政策支持，台灣完全有能力將自己轉變為世界經濟體系中不可或缺的一環，邁向「經濟日不落國」榮景。

（作者為教育工作者）

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