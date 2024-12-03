晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》地緣政治巨變 打造「經濟日不落國」不是夢！

2024/12/03 11:30

◎ 柳靖

全球地緣政治風雲變幻，美中貿易戰、供應鏈重組與保護主義抬頭，對台灣高度依賴出口的經濟帶來挑戰。然而，挑戰中也藏著機會，只要善用優勢並推動全球佈局，台灣有潛力成為「經濟日不落國」。

經濟部延長「投資台灣三大方案」至2027年底，顯示政府致力於協助企業應對地緣政治的挑戰。（資料照）經濟部延長「投資台灣三大方案」至2027年底，顯示政府致力於協助企業應對地緣政治的挑戰。（資料照）

打破傳統侷限，全球佈局優先

傳統認為，企業回流台灣是振興經濟的最佳解方，但在全球化不可逆的今日，這種做法反而可能限制台灣的國際競爭力。台灣企業應積極向外拓展，分散風險，讓全球經濟更加依賴台灣的技術與產品，從而確保台灣在國際供應鏈中的地位。

政府應推動「境外關內」政策，協助企業在海外建廠與拓展市場，並透過稅收優惠、技術支援等手段，促使台灣企業的國際布局同時帶動本地經濟。唯有如此，才能形成全球競爭力與本地發展的雙贏局面。

政府應成為產業的推手

過去八年，蔡政府成功提升台灣在國際上的能見度，而未來賴政府應延續這一方向，成為產業的推手。經濟部延長「投資台灣三大方案」至2027年底，顯示政府致力於協助企業應對地緣政治挑戰。然政策不能只著眼於資金回流，還應幫助企業佈局國際市場，讓台灣的經濟根基更加穩固。

台灣的全球定位  經濟觸角延伸世界

當前的國際局勢不容許台灣固步自封，反之必須以靈活且務實的策略，打造經濟韌性。全球佈局不是放棄台灣，而是讓台灣的經濟觸角延伸到世界每一個角落。唯有世界經濟離不開台灣，台灣才能真正掌握自己的未來。

全球地緣政治變化雖為挑戰，卻也為台灣帶來了獨特的機遇。透過積極的全球佈局與政策支持，台灣完全有能力將自己轉變為世界經濟體系中不可或缺的一環，邁向「經濟日不落國」榮景。

（作者為教育工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書