自由開講》過勞與霸凌 職場2大身心問題

◎ 陳擷安

在職場中，過勞與霸凌的雙重壓力對員工的身心健康造成巨大威脅，而近期勞動部一名男員工疑似因遭受職場霸凌與過勞而輕生的案件，不僅揭露了企業管理中的嚴重問題，也使社會關注職場中的勞工保護缺失。這次事件發生在勞動部這樣以保障勞工權益為職責的單位內，更加引發公眾的震驚與質疑。針對該事件，勞動部已啟動行政調查，試圖深入了解過程中的問題並確保類似悲劇不再重演。然而，此次事件也反映出，勞動法規與職場文化在保護勞工方面的實際落實程度，仍有待改善。

以保障勞工權益為職責的勞動部傳出職場霸凌與過勞而輕生案件，除揭露公部門管理中的嚴重問題，也更加引發公眾的震驚與質疑。（資料照）

首先，該案件的發生暴露了現代職場過勞與霸凌問題的嚴重性。該名員工在事發前被要求提交一項人工智慧系統標案，不僅工作量繁重，還在短時間內數次遭受主管情緒失控的責罵，甚至在完成後仍被指責。這種工作環境與壓力，無疑對員工心理健康產生了重大負面影響。根據台灣勞動法規，雖然明確禁止職場霸凌並規範工時，但現實中，許多員工面對高壓工作環境，卻難以保障自身權益。不少企業仍然忽視工時規範，透過加班與過量工作要求，使得員工身心俱疲，卻又無法留下具體證據。此次勞動部內部員工的案例，更揭示了在公部門內，工時管理與職場霸凌防範的實行情況，也許與民間企業並無太大差異。

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其次，此事件顯示出台灣對職場霸凌與過勞問題的制度性挑戰。過去台灣社會對於「職場霸凌」概念相對陌生，甚至有時認為主管對員工的嚴厲指責是激勵的手段。然而，近年來研究已多次證實，職場霸凌與精神壓力對員工的心理健康、生活質量及工作效率產生深遠的負面影響。勞動部在此次事件後展開調查的舉措，反映出台灣社會逐漸意識到需要加強對職場霸凌的防範及教育。然而，單單依靠勞動部的調查可能不足以改變根本問題。企業管理層應更注重員工心理健康，推動建立更包容、尊重的工作氛圍，以預防類似悲劇的重演。

研究證實，職場霸凌與精神壓力對員工的心理健康、生活質量及工作效率產生深遠的負面影響。企業管理層應更注重員工心理健康，推動建立更包容、尊重的工作氛圍。示意圖。（資料照）

最後，該事件引發公眾與立法機構的關注，進一步探討勞動法規的落實與完善。勞動部啟動調查的同時，也應加強對勞工權益保障法規的執行力與監督機制。立法委員指出，事件中主管對於救護遺體的冷血反應令人憤怒，甚至要求不蓋白布，以免「恐嚇其他員工」，這樣的行為讓人質疑勞動部是否真正站在勞工利益的一方。此外，主管在事後對員工進行心理干預，提及死者「通靈」訊息，更顯得荒謬不負責任。立委們的質疑反映出社會對於公部門的更高期待，並呼籲勞動部應該採取更積極的態度，確保勞工權益受到全面保護。

在當前競爭激烈的職場環境中，台灣職場對於勞工心理健康的保障仍不完善。此次勞動部內部發生的悲劇，無疑是一個警示。勞動部的職責在於保護全體勞工的基本權益，因而更應該藉此機會強化勞工保護制度，設立防範機制及調查程序，將事件結果透明公開，讓各界了解調查結果並反思改進。唯有建立有效的監督機制，讓員工在遭受不公對待時能有申訴與保護的渠道，才能真正保障勞工權益，讓職場成為健康、安全且尊重的環境。

（作者為科技集團法務）

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