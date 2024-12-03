自由開講》賴總統出訪／中共又軍演 台灣須更團結堅韌

◎ 宗介

坊間外媒指出，中共可能藉賴清德總統出訪之機發動「聯合利劍-2024C」軍事演習，這是一場熟悉又毫不意外的威嚇劇碼，意在藉著虛張聲勢擴大霸權影響力；然而，台灣的堅定民主與國際合作絕不會因這些恫嚇而退縮，反而會更加團結應對挑戰，展現自由世界的強韌力量。

中共藉賴清德總統出訪之機發動軍事演習，這是一場熟悉又毫不意外的威嚇劇碼，意在藉著虛張聲勢擴大霸權影響力。圖為中共遼寧號。（路透檔案照）

中共的軍事演習，不論是東海的挑釁部署，還是南海的擴張行徑，都透露出一個明確訊息：它試圖在區域內「畫線立威」，威脅自由航行與和平秩序，但台灣與友邦之間的合作日益緊密，美國、日本等民主盟友也在加強對台灣的支持，這些行動不僅遏制中共的威脅，更向全世界展示，台灣作為自由民主的堡壘，其價值與意義無可取代。

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賴總統此次訪問南太平洋友邦，不僅鞏固台灣的國際夥伴關係，也進一步彰顯台灣在全球自由陣營中的重要地位，中共選擇在此時進行演習，只能被視為對台灣外交突破的嫉妒與不安。無論它如何威嚇，台灣人民對自由、民主的堅定信念始終如磐石般穩固，國際社會對台灣的支持也不會因此動搖。

賴清德總統訪問南太平洋友邦，不僅鞏固台灣的國際夥伴關係，也進一步彰顯台灣在全球自由陣營中的重要地位。圖為賴總統率團出訪過境美國夏威夷，當地時間11月30日下午在夏威夷州長格林陪同下參訪夏威夷州急難管理署。（特派記者陳昀攝）

面對挑戰，我們必須以更高的警戒與團結來回應，台灣不僅需要強化軍事防禦能力，更需要在國際舞台上進一步深化合作，拉緊與民主夥伴的聯結，讓中共的威脅成為其自身孤立的註腳，這不是台灣一國的戰役，而是一場自由世界共同守護的戰線。

中共的軍事擴張與威脅，無法壓制台灣的自由呼聲，反而讓更多國家意識到捍衛台灣的重要性，台灣會繼續用堅定的步伐與清晰的民主價值告訴世界：威脅與恫嚇終究無法壓制自由之光，而台灣將永遠屹立於此，守護亞洲的和平與世界的正義。

（作者為研究生）

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