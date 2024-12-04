自由開講》反制中共挑釁 國軍發布《攜手團結，無懼挑戰》影片

◎ 宮臨冬

總統賴清德出訪南太平洋邦交國期間，中共持續升高軍事威脅，僅三天內便派出64架次軍機及22艘艦艇擾台，更結合俄羅斯進行大規模聯合軍演。面對挑釁，國防部即時發布《攜手團結，無懼挑戰》影片，強調「台灣不會向威脅低頭」，展現台灣堅守民主自由與區域穩定的決心。

國軍資料顯示，自12月1日上午6時至12月2日上午6時止，國軍偵獲共機15架次，其中11架次逾越台灣海峽中線，進入西南、東部空域。 （國防部提供）

中共挑釁擴大，成為區域不穩定的根源

從侵犯台灣空域到侵入韓國航空識別區，再到在日本周邊空域與俄羅斯進行聯合巡航，中共的行徑已不僅針對台灣，更對整個印太地區構成威脅。陸委會批評這些行為，指出中共是「亞太區域的麻煩製造者」，其行徑破壞了以規則為基礎的國際秩序。

請繼續往下閱讀...

影片中提及「台灣是國際社會的關鍵力量」，國防部在總統出訪期間發布此影片，正是向內外宣示台灣的穩健應對能力。不同於中共的威嚇與恫嚇，台灣採取透明且穩健的方式，展現負責任的態度，為區域和平注入穩定力量。

國防部發布《攜手團結，無懼挑戰》影片，強調「台灣不會向威脅低頭」，展現台灣堅守民主自由與區域穩定的決心。（擷取自國防部官方影片）

凝聚民主力量，共抗霸權威脅

北京當局的軍事挑釁與極權擴張雖然企圖孤立台灣，但台灣以民主為基礎，結合全球盟友，共同捍衛區域和平。影片的發布進一步傳達出「團結」的重要性，不僅是國內的共識，也是對國際的邀請，呼籲更多民主國家共同抵制霸權。

中共的行徑再次證明其破壞和平的本質，而台灣則透過堅定的國防行動與透明的外交策略，展現民主的力量與韌性。這場挑戰不僅是台灣的試煉，更是全球民主對抗威權的象徵。

（作者為中共研究人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法