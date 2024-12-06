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健康醫療網》當心過緊內衣影響健康！中醫師解析胸部經絡 教正確保養乳房

頤鳴堂中醫診所院長康涵菁醫師指出，愛美是女人的天性，擁有堅挺的胸部是多數女性夢寐以求的目標，但過緊的內衣或馬甲會妨礙腸胃蠕動，導致胃酸逆流，讓人感到胸痛、口苦，甚至影響食物吸收，長期下來可能造成營養不良。
健康醫療網

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2024/12/06 09:30

◎ 健康醫療網

特別提醒年輕女性，內衣穿戴時間不要超過12小時，盡量讓胸部有足夠的放鬆時間，以確保淋巴系統的健康。（取自貼文）特別提醒年輕女性，內衣穿戴時間不要超過12小時，盡量讓胸部有足夠的放鬆時間，以確保淋巴系統的健康。（取自貼文） 

1名24歲女性因長期腸胃不適、長期服用西藥無效，反而出現胃食道逆流加重的情況，經檢查，醫師發現她內衣過緊且馬甲束縛過度，建議患者換穿無鋼圈運動內衣後，腸胃症狀明顯改善。頤鳴堂中醫診所院長康涵菁醫師指出，愛美是女人的天性，擁有堅挺的胸部是多數女性夢寐以求的目標，但過緊的內衣或馬甲會妨礙腸胃蠕動，導致胃酸逆流，讓人感到胸痛、口苦，甚至影響食物吸收，長期下來可能造成營養不良

過緊的內衣可能阻礙經絡循環

康涵菁醫師指出，胸部是肝經、膽經和胃經運行的路徑，選擇合適的內衣非常重要，最好能親自試穿、確保合身。過小或過緊的內衣會影響胸形和經絡循環，讓人感到胸悶。從中醫角度來看，過緊的內衣容易引發氣滯、血瘀，導致循環不暢。適當的疏肝、理氣和活血化瘀藥方，則可用來改善這類症狀。

長時間穿過緊內衣易影響頸肩背部

康醫師提醒，雖然內衣在一定程度上可以保護乳房，但是長時間穿著、尤其是過緊的內衣，容易影響血液循環，增加頸椎負擔。肩帶過細的內衣，還會引發肩、背部的肌肉緊繃，導致肩頸僵硬和腰酸背痛等問題。如感到胸悶，可按壓膻中穴以及乳根穴，幫助理氣化瘀；若有肩、背酸痛症狀，可按壓天宗穴和肩井穴，以幫助頸、肩、背的經絡舒緩。

合適的內衣不僅可以保護乳房，還能避免過度下垂，在女性的美態中起了烘托的作用。（圖取自freepik）合適的內衣不僅可以保護乳房，還能避免過度下垂，在女性的美態中起了烘托的作用。（圖取自freepik）

正確穿戴內衣才能保護乳房

康涵菁醫師建議，合適的內衣不僅可以保護乳房，還能避免過度下垂，在女性的美態中起了烘托的作用。選購內衣時應留意尺寸合適、避免過緊。睡覺時或在家中休息時可考慮不穿內衣，以減少對胸部的束縛，並定期進行乳房按摩，幫助淋巴系統恢復正常運行。特別提醒年輕女性，內衣穿戴時間不要超過12小時，盡量讓胸部有足夠的放鬆時間，以確保淋巴系統的健康。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者張慈恩報導 當心過緊內衣影響健康！中醫師解析胸部經絡　教正確保養乳房

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