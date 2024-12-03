自由開講》棒球凝聚台灣心 張炎憲書寫台灣史

◎李欣芬

二○二四年世界十二強的棒球賽，台灣隊為何特別為之動容？不僅因所有球員、教練、後勤團隊展現令人驕傲的實力，更以勇氣和行動，向世界傳遞最真誠的信念—「台灣 Taiwan」；另外，他們獲得冠軍真是不容易，根據大會提供的資料，台灣隊全隊平均年紀只有廿四點五歲，是十二隊之中最年輕的！

世界十二強的棒球賽，台灣隊從逆境中奪冠，讓國人特別動容。（資料照）

因此，可以得知：他們幾乎都接受過自一九九七年就開始實施的「認識台灣」本土化教材，並隨著台灣的民主化，他們認同台灣、堅持獨立自主的價值，這是一群天然獨世代。由這一群堅定信念的台灣年輕人身上，我看到了張炎憲教授等台派學者揮汗努力的成果，張教授生前念茲在茲的「咱台灣人的歷史，要由咱台灣人來寫」，十年前他前往北美為海外台獨運動前輩進行口述歷史訪談，在踏訪美國獨立建國象徵的「費城獨立鐘」後，十月三日心肌梗塞去世，得年六十七歲。

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《治史起造台灣國─張炎憲紀念文集》2015年舉行發表暨座談會，前國史館長張炎憲遺孀林琇梨（前）與兒子張翰青向出席來賓致意。（資料照）

張炎憲，台灣嘉義人，出生於一九四七年二二八事件發生的那一年；台大歷史系學士與碩士，日本東京帝大歷史學博士；歷練中央研究院的研究與教學，八年國史館館長（陳水扁總統時期），卸任後以「吳三連台灣史料基金會」為工作據點，積極進行二二八、白色恐怖、海外台獨運動口述訪談，記錄前輩心志與理念。

張教授並積極推動社會運動，二○一○年二度擔任台灣歷史學會會長，二○一一年擔任台灣教授協會會長，二0一三年擔任台灣社社長。幾乎甚麼都做，不僅無役不與，且找錢找人，放下一切身段用盡力氣，因而本土派人士幾乎無人不識張教授的。

今年是張教授逝世十周年，學界為了紀念他，在二二八國家紀念館（台北市南海路五四號）舉辦了四場講座與紀念特展，如下：

九月六日（星期五）是首場講座，由李敏勇（詩人，四七社成員）主講「四七社與時代的意義」；

十月四日（星期五） 是第二場講座，由李宜哲（艾文老師，艾文工作室負責人）主講「跨領域的交流：從音樂表達對戒嚴時期的歷史關注和記憶」；

十月廿五日（星期五） 是第三場講座，由林昶佐（閃靈樂團主唱、前立法委員）主講「從文化創意、公共活動談二二八教育的接棒」；

十一月廿九日（星期五）是最後一場講座，由陳世宏（國史館協修）主講「淺談張炎憲教授參與的社會運動」。

紀念特展在一樓展示室，則有張教授的手稿、影音，截止日是十二月一日。

記得我和林琇梨女士（張教授夫人）在二二八國家紀念館觀看張教授的紀念特展時，曾和二二八的受難家屬聊天，他們說，張教授的訪談帶給他們家屬很大的安慰，因為受難者已經無法說話，唯有家屬能代他們發言，家屬也將埋藏了數十年來的悲傷傾吐出來。

吳三連台灣史料基金會2017年舉辦「治史起造台灣國—張炎憲全集」新書發表會，蔡瑞月舞蹈社為活動開場表演。（資料照）

張教授因長年為二二八受難者申冤，關懷二二八受難家屬，而以非家屬身份於二○○八年榮任「二二八受難者關懷協會」總會會長；也因此點，聽聞張教授逝世的消息，台灣基督長老教會的盧俊義牧師便決定於雙連教會為他舉辦追思會，並擔任主禮者，記得二○一四年十月十九日下午兩點的追思禮拜，十一點便陸續送進悼唁花籃，湧進了千餘人參加，擠爆了雙連教會禮拜堂十樓，因而加開了八、九樓的空間。

最後，請張教授安息，我們會接續您為台灣寫史的使命，以及台灣獨立建國的心願。

（作者為台灣教授協會會員）

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