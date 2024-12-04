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自由開講》「棒球政治學」不難！「尊重」是關鍵

2024/12/04 11:30

◎李妍慧

棒球是最近台灣關鍵詞，台灣隊在世界12強棒球賽中奪得第一，舉國歡騰。在喜悅情緒下，民眾除了看見國手們在球場上的精彩表現，也注意到在球員在場上極力表現之餘，台灣更有一群人努力為球員搭建舞台，並將鎂光燈留給球員與運動，但也有一些人，想憑棒球熱刷聲量，卻在這波熱潮中大翻車，把台灣的喜事搞成自己政治與公關危機，為何？

網紅「館長」陳之漢近日自爆年輕時曾做過「球版」（地下簽賭），引發輿論撻伐。（圖擷自YouTube）網紅「館長」陳之漢近日自爆年輕時曾做過「球版」（地下簽賭），引發輿論撻伐。（圖擷自YouTube）

棒球在台灣有「國球」之稱，是深植全民心中的重要運動文化，政治人物、媒體想在這波浪潮中刷聲量、刷好感度很好理解，但怎麼樣刷不「炎上」，取決於政治人物自身表現。政治人物只要尊重運動文化、尊重球員，就能避免遭球迷「炎上」，「棒球政治學」內容或許多如一本厚書，不過核心內容僅「尊重」二字而已。

中天記者為何遭「炎上」？因為記者在提問時，不尊重球員的專業，欲以扣帽子塑造刻板印象抹煞球員球技與場上表現，還拿這樣的問題跑去問球員親屬，所以遭「炎上」。民眾黨立法院黨團主任陳智菡為何被「炎上」？因為不尊重球員，恣意幫台灣隊長陳傑憲「斷頭」，惹怒全民才「炎上」。

在世界12強棒球賽中被視為最大幕後功臣的中職會長、立委蔡其昌，一路張羅比賽各項事務，包括支持籌組棒球情蒐團隊，包山包海，被稱為「蔡總機」。（資料照）在世界12強棒球賽中被視為最大幕後功臣的中職會長、立委蔡其昌，一路張羅比賽各項事務，包括支持籌組棒球情蒐團隊，包山包海，被稱為「蔡總機」。（資料照）

親民眾黨網紅館長不也是如此？自以為過去做「球版」很厲害，發言卻既不尊重棒球運動，更不尊重讓台灣職棒重獲新生而付出的無數人與球迷，難怪被「炎上」，甚至遭按鈴控告。這些「炎上」經歷又一次凸顯民眾黨的弊病：總認為聲量等於力量，只要刻意與民進黨唱反調，就能贏得民眾支持。但從民眾黨這次頻遭輿論「炎上」的結果來看，民眾黨為了與民進黨作對，徹底跟全民共享的社會價值、道德標準背道而馳，實在得不償失！

台灣英雄在運動賽事的表現亮眼、凝聚全民。雖然非人人都是棒協理事長，深受中職球員肯定的「蔡總機」也非人人能當，但我們是「台灣隊」，每一個台灣人民都能為促進台灣體育發展扮演更多角色！多進球場看球、實際參與各類賽事，除了強身健體之外，支持運動預算、支持體育政策，台灣人民絕對是未來台灣英雄的最強後盾！

（作者為台灣新政協會理事長）

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