自由開講》馬那個？馬領隊？馬導遊？

◎林建宇

相較於前總統蔡英文卸任後低調訪歐、赴加出席國際論壇，替台灣爭取更多國際支持，同樣身為前總統馬英九的卸任生活似乎截然不同。

11月訪問加拿大的前總統蔡英文（前排左四），與加拿大政、學、商界人士餐敘，加台國會議員友好協會會長、聯邦眾議員史葛洛（前排右四）形容蔡英文此行為「破冰之旅」。（蔡英文辦公室提供）

他從蔡英文八年任內到現任總統賴清德，對於民進黨的對中政策沒有少過批評，卻鮮少聽聞他對於中國天天派遣軍機、軍艦侵擾，威脅武力犯台的言論，有過任何的評論。

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近日，馬英九大動作邀請 40 位中國師生來台進行九天的參訪。團員包括馬龍、楊倩等學生在內，竟傳出全都具有中國共產黨的共青團、儲備黨員或正式黨員身分。馬英九基金會執行長蕭旭岑辯解︰中國有 1 億共產黨員，這很平常。但筆者倒想問，中國 14 億人口中 40 名師生來台參訪，剛好都是共產黨員的機率有多高？

中國學生團日前參訪林安泰古厝、台北孔廟，前總統馬英九陪同。（記者塗建榮攝）

行前，馬英九稱師生的交流可以舒緩兩岸緊張關係。11月27 日參訪團落地，中國的軍機、軍艦擾台便不曾停歇。11月27 日 13 機 7 艦、28 日更增至 33 機 8 艦。請問馬英九說的舒緩兩岸關係成效在哪？馬英九除了樂於當領隊、導遊，是不是也該呼籲中國減少惡意，多釋放一些善意呢？

此外，賴清德總統預計11月 30 日出訪南太平洋的友邦，並過境夏威夷及關島。但隨即傳出中國可能會在賴清德返台後舉行針對性極強的「聯合利劍 C」演習作為報復。

馬英九邀中生團來台，共軍機艦照樣擾台，11月27 日 13 機 7 艦、28 日更增至 33 機 8 艦。（國防部提供）

馬英九與蕭旭岑曾多次批評賴清德主張「新兩國論」沒必要也不務實，卻對中國威脅台灣人民安全與經濟發展的針對性軍演裝聾作啞!難道馬英九發自內心地認為，中國的環台軍演務實且必要嗎？

遙想 2013 年馬英九前往梵蒂岡參加教宗方濟各的就職彌撒，親自體會到中國打壓，當時那位脫口說出「這種嘴臉」的馬英九到哪去了？

當馬英九積極追求個人的歷史定位時，卻被發現其總統任內經濟景氣低迷、國防外交休克。卸任後忙著當領隊、導遊穿梭台海。

馬英九的歷史定位早已成形。過去，他是一個好寶寶、乖學生，在總統任內，以無能總統、馬 Bumbler 聞名。如今，他僅僅是一個唯中國是從的馬那個、馬領隊、馬導遊。只要中國有需要，馬英九就準時開團成行。

（作者為研究生）



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