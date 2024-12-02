自由開講》防憾事再現！拒絕助長職場「疑霸凌者」風氣

◎ 陳孝順

若非那場面談，他或許不會憂鬱至萌生輕生念頭。

近來勞動部霸凌事件引發社會關注公部門職場霸凌現象，各界要求公部門改革聲浪不斷。圖非本文當事部門。（資料照）

朋友從事公職逾二十年，雖非傑出，卻謹守本分，平穩擔任基層主管多年。然而，近日因被指「疑涉霸凌及性平問題」，遭年輕上級主管約談。主管未明確說明投訴內容與原因，只提醒時代不同，應更注意言行。

請繼續往下閱讀...

這場不明不白的指控令朋友深感挫折，健康狀況惡化。他認為，自己雖偶有無心直言，但不足以構成霸凌或違反性平程度。然而，機關首長為避嫌，採取「寧可信其有」的態度處理，既未說明投訴細節，也未告知具體原因，反而令朋友人格受損、名譽受害。

職場霸凌形式多樣，包括不實指控、人格破壞、暴力威脅，或長期且持續孤立、漠視、排擠、嘲笑、整人等，確實應零容忍。然而，近期臉書粉專匿名爆料潮中，不乏因報復心態或對管理不滿而產生的投訴。對此類案件，是否仍應鼓勵揭發察查，值得深思。

部分民意代表甚至藉機宣稱握有多件檢舉資料，煽動民意，對「疑霸凌者」進行二次霸凌。此舉無助於建立健康職場環境，反而加劇不信任與恐慌。

高壓時代下，勞動部事件應為管理者敲響警鐘。管理方式需檢討，設法關注基層需求。同時，對於霸凌投訴，調查應保持中立，並讓投訴者明白自身法律責任，避免濫用檢舉，造成雙方俱傷的局面。

（作者為公職人員）

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法