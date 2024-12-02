晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》防憾事再現！拒絕助長職場「疑霸凌者」風氣

2024/12/02 16:30

◎ 陳孝順

若非那場面談，他或許不會憂鬱至萌生輕生念頭。

近來勞動部霸凌事件引發社會關注公部門職場霸凌現象，各界要求公部門改革聲浪不斷。圖非本文當事部門。（資料照）近來勞動部霸凌事件引發社會關注公部門職場霸凌現象，各界要求公部門改革聲浪不斷。圖非本文當事部門。（資料照） 

朋友從事公職逾二十年，雖非傑出，卻謹守本分，平穩擔任基層主管多年。然而，近日因被指「疑涉霸凌及性平問題」，遭年輕上級主管約談。主管未明確說明投訴內容與原因，只提醒時代不同，應更注意言行。

這場不明不白的指控令朋友深感挫折，健康狀況惡化。他認為，自己雖偶有無心直言，但不足以構成霸凌或違反性平程度。然而，機關首長為避嫌，採取「寧可信其有」的態度處理，既未說明投訴細節，也未告知具體原因，反而令朋友人格受損、名譽受害。

職場霸凌形式多樣，包括不實指控、人格破壞、暴力威脅，或長期且持續孤立、漠視、排擠、嘲笑、整人等，確實應零容忍。然而，近期臉書粉專匿名爆料潮中，不乏因報復心態或對管理不滿而產生的投訴。對此類案件，是否仍應鼓勵揭發察查，值得深思。

部分民意代表甚至藉機宣稱握有多件檢舉資料，煽動民意，對「疑霸凌者」進行二次霸凌。此舉無助於建立健康職場環境，反而加劇不信任與恐慌。

高壓時代下，勞動部事件應為管理者敲響警鐘。管理方式需檢討，設法關注基層需求。同時，對於霸凌投訴，調查應保持中立，並讓投訴者明白自身法律責任，避免濫用檢舉，造成雙方俱傷的局面。

（作者為公職人員）

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書