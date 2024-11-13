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自由開講》公廣集團應該積極應對數位創新議題

2024/11/13 09:49

◎張春炎（暨南國際大學東南亞學系教授）
◎林麗雲（台灣大學新聞研究所教授）
◎王維菁（台灣師範大學大眾傳播所教授）
◎洪貞玲（台灣大學新聞研究所教授）

近日有新聞指出，公視與華視籌劃要共同投資「新創ＡＩ與活動執行公司」，旋即遭立委召開記者會批評。媒改社長期以來關心公共媒體的發展，認為政府及各界應思考數位時代公廣政策，討論公廣集團在數位時代的重要角色和意義。

公視。（資料照）公視。（資料照）

首先是，2023年立法院已通過公共電視法修法，修法精神首要，就展現在這部公視法的第一章第一條。其內容強調在數位傳播科技的潮流中，公廣集團應該「善用數位科技，維護國民表達自由及知之權利」。從立法意旨可知，數位匯流對傳播生態已造成革命性衝擊，公廣集團不只應與時俱進，更應扮演領頭羊角色，領導產業在內容及技術上升級。

正因為數位科技潮流變化非常快速，如何認真面對ＡＩ創新科技的應用，以提升公廣集團的多元視聽服務，自然無法忽視。因此，積極面對數位時代所帶來的種種挑戰，提升多元的公共視聽服務，依公視法成立的公廣集團，自然是其不可迴避的任務。

數位科技潮流變化快速，如何認真面對ＡＩ創新科技的應用，以提升公廣集團的多元視聽服務，自然無法忽視。示意圖 。（路透檔案照）數位科技潮流變化快速，如何認真面對ＡＩ創新科技的應用，以提升公廣集團的多元視聽服務，自然無法忽視。示意圖 。（路透檔案照）

其次是經費問題，在修法前，公視法精神係定位公視為「小而美」的公視。然而歷經二十餘年來的時空環境變化，公視朝向公廣集團發展，早就不是「小」規模的營運。事實上，自2006年公廣集團陸續納入華視、原民臺與客家電視臺而成的公共廣播電視集團。

然而過去長期以來，政府始終維持「小」規模的固定預算編列，使得公廣集團長期陷入「巧婦難為無米之炊」的窘境。在窘境之下，華視自2006年加入公廣集團，更是一直維持自給自足的商業運作，同時要負擔公共責任。因此，若要單純以華視過去營運虧損數字，來評判華視的營運能力，恐怕有失公允。

同樣的，若要單方面以公視收視率，來評量其營運能力和投資運作資格，可能就有去脈絡化的疑慮，事實上是嚴重忽略了上述--公廣集團的現實處境以及其在各項公共服務的表現。如公廣集團近年內仍有好的作品，榮獲各項獎項，得到專業社群的肯定，也投資兒少內容。正因如此，新的公視法重要在於針對經費問題做了因應。內容修正了「每年固定9億元捐贈經費的緊箍咒」，明訂政府每年依公視業務運作需求及年度工作計畫，檢討調整編列預算。

針對華視近20年來定位不明的困境，政府應該負責。（資料照）針對華視近20年來定位不明的困境，政府應該負責。（資料照）

在前述基礎上，我們作以下呼籲：

1.依照公視法，公廣應 「善用傳播科技」，公廣集團應藉此機會，清楚說明數位時代的公廣服務的願景，目標及策略，以及相應的組織轉型的作法，包括為何想投資的ＡＩ新創公司？如何利用未來投資的ＡＩ新創公司，來讓公媒與時俱進？未來還有哪些數位策略，有助於發展數位時代公民所需的多元公共服務？等等。

2.新的公視法既然已經刪除了原本與現實脫節的經費捐贈限制，則在既定運作上，政府主管部會就應該依法編列相應預算，讓公廣集團「名實相符」的實現公視法所賦予的責任，依法編列經費來滿足公廣集團的營運所需，如此方能實際增進全民的文化權、資訊權。

3.針對華視近二十年來定位不明的困境，政府應該負責，做出政策性的宣示作法，如依法做附負擔、捐贈。公廣（包括華視）董事會與經營團隊，應廣納社會意見，與各界溝通，努力解決華視長期的問題。

媒體改造學社&台灣媒體觀察教育基金會聯合聲明
（2024/11/13）


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