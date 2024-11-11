自由開講》粗暴清理財劃法戰場，國民黨難服民心

◎李坤隆

眾所矚目的財政收支劃分法修正草案終於送出立法院財政委員會，這原本是值得期待的開端，沒想到整個過程荒腔走板，甚至凸顯出國民黨做法的粗暴，而這樣的結果恐怕會影響到民眾對於國民黨的觀感，畢竟這種多數暴力終將被民意所反噬。

國民黨籍立法院財政委員會召委陳玉珍6日以3分鐘開會時間，即宣布「財劃法」修法審查完竣送出委員會，引爆朝野立委嚴重肢體衝突。（記者田裕華攝）

我們知道財劃法廿五年未修，長期以來造成「肥中央、瘦地方」狀況，所以國民黨團排審財劃法修正草案，要求中央釋出千億元以上財源，這是正常的做法，尤其各個執政縣市也能雨露均霑，絕對是師出有名。但愈是有爭議性的法案，外界愈會用放大鏡來觀察，所以程序也就顯得更加的重要，如果只要結果卻不顧程序正義，這樣的作法，民眾能夠接受嗎?

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財劃法修正草案三分鐘就送出委員會，讓受邀列席的高雄市長陳其邁痛批「裝肖維」。（記者田裕華攝）

尤其這次委員會還請高雄市長陳其邁列席，最後卻是在會場看著這一幕鬧劇發生，這不僅是浪費國家行政資源，更有一種將陳其邁市長當成掩護的另類作用，其實是相當不恰當的。

更令人感到難以忍受的是，國民黨有點適用綁架民眾黨的方式，來形成假象的立院多數，然後是刻意要跟執政黨作對來凸顯自己的存在，所以才敢在財劃法的事件上做出如此粗暴的舉動，這種心態其實是更讓人感到不耐的，尤其這麼重要的法案如果都是如此輕率的處理，那我們是無法期待國會往後可以產出優質法案的。

台灣人常說「吃緊弄破碗」 ，國民黨這次的做法正扎實的反應這句話的真實含意，或許表面上是得利了，但是從整個程序上看卻是瑕疵不斷，尤其當之後要朝野協商時已經立下不好的經驗，真的很難有更圓滿的結果，而這一切難道國民黨不該負更大的責任嗎?

政治是妥協的藝術，如果仗恃著人數的優勢卻為所欲為，最後的結果一定會被看破手腳，因為民主體質的建立不容易，任誰也不願意再走回強渡關山的時代，國民黨如果不懂這樣的道理，恐怕是難以服民心的!

（作者為大學教師）

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