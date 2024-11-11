自由開講》台灣更能做到 川普要確保的「美國利益」

◎陳啟濃

川普再度當選美國總統後，有部分聲音認為對台灣不利，其實不必這麼悲觀，川普當選，至少比起中國，台灣應該會是利多。

川普再度當選美國總統，因競選期間川普曾直言對台灣不客氣的說法，讓人疑慮。（法新社檔案照）

雖然競選期間川普曾經說出一些對台灣不禮貌不客氣的說法，但這些其實都可歸納為「競選語言」，更何況同樣的說法有不同的解釋。

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因為川普曾經是軍人的身分，又是商人的性格，懂得用語言來行銷自己，常常會快人快語，然而按他以往的行事風格，還是很穩健，不至於率性行事。

川普在前任總統任期，是歷史上美國給予中國最多壓力與抵制的時期，所以比起對待台灣的做法，美國就友善多了。因為中共不斷竊取美國的智慧財產與技術，這是有商人性格的川普所深惡痛絕的。加上川普身邊的重要幕僚，好多都是對中共鷹派的作風，對中共的惡質文化了解透徹，對待台灣的評價卻是不錯。

至於擔心川普的單邊主義會影響疏於經營亞太地區的政經關係，無法帶動東亞國家一起對抗中共，讓台灣孤軍對抗中共。這其實也是片面的想法，因為川普的極端國家主義，雖然是要保護好美國人的利益，但由於國際社會彼此休戚相關，川普會面臨無法單方面只照顧好美國人，卻忽略了扮演領導世界的角色。

尤其是川普當過軍人，更能夠深刻體認到世界秩序對國家安全的影響。而國家安全無法確保，更是無法妥善照顧美國人的利益。

所以就拿中國跟台灣做比較，川普當然會有對待方式上的差異，這差異當然是台灣會比較優先，因為台灣會比較符合川普想要確保的「美國利益」。

（作者為政治評論員）

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