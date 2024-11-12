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照護線上》 大幅度減重好處多？仔細評估減重治療才能健康瘦，胃腸專科醫師圖文解析

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2024/11/12 08:30

  ◎ 照護線上

大幅度減重好處多？仔細評估減重治療才能健康瘦 胃腸專科醫師圖文解析大幅度減重好處多？仔細評估減重治療才能健康瘦 胃腸專科醫師圖文解析

「有位30多歲的男士，平時很喜歡打籃球，但是因為肥胖的關係，運動後容易膝蓋痛。」彰化基督教醫院胃腸肝膽科吳東龍醫師表示，「另外，因為健檢發現有重度脂肪肝且肝指數異常，因此患者希望可以減重。」

經過討論後，患者決定接受減重手術「無痕胃拉提」（內視鏡袖狀胃縫合術，ESG）。吳東龍醫師說，因為是使用胃鏡進行，患者恢復迅速，隔天便能出院恢復原本的生活與工作。回診追蹤時，患者說自己的食量只剩原來的三分之一，也很配合調整飲食及生活習慣。吳東龍醫師說，經過一年後，患者的體重減少達20%，而且已經沒有脂肪肝，肝指數也恢復正常，讓患者非常開心！

依照國民健康署的統計，臺灣成年人的過重及肥胖率已經上升到50%，相當於每兩個成年人中就有一位。依據WHO的統計，臺灣肥胖機率已經是東亞第一高，甚至是日本的十倍之多。

肥胖帶來的問題相當多，除了大家耳熟能詳的高血壓、高血脂、糖尿病、心血管疾病、痛風、關節炎等，還可能導致睡眠呼吸中止症、性功能障礙，甚至罹患乳癌、胃癌、大腸癌、攝護腺癌等癌症的風險都會增加。吳東龍醫師說，但是因為肥胖問題不會立刻造成病患的不適，所以患者容易忽視這個問題，直到相關併發症陸續出現，才會認真思考如何減重。

肥胖問題多 千萬別輕忽！肥胖問題多 千萬別輕忽！

吳東龍醫師強調，「無論是從預防醫療或是急性治療的角度，積極減重都可以獲得明顯的醫療與經濟效益，有機會替未來節省大量的醫療費用！」

根據衛生福利部公布之體位定義，18歲以上成人BMI達24kg/m2以上屬於「過重」，BMI達27kg/m2以上屬於「輕度肥胖」，BMI達30kg/m2以上屬於「中度肥胖」，BMI達35kg/m2以上屬於「重度肥胖」。

根據健保的規定，如果BMI達37.5kg/m2以上，或BMI達32.5kg/m2以上且合併有高危險併發症，例如高血壓、睡眠呼吸中止症、第二型糖尿病（糖化血色素經內科治療後仍大於7.5％）等，都是建議考慮接受減重手術的族群。吳東龍醫師說，不過隨著「無痕胃拉提」（內視鏡袖狀胃縫合術, ESG）的發展，幫助提升安全性、減少併發症，所以2024年歐美的治療指引，已經把胃鏡袖狀縫合縮胃術的門檻降低到 BMI大於30kg/m2，或BMI大於27kg/m2且合併肥胖相關併發症的病患。

哪些族群可考慮接受減重手術？哪些族群可考慮接受減重手術？

許多希望積極減重的病患常會試圖靠自己的意志力，藉由運動減重，可是大多以失敗收場。吳東龍醫師說，至於純粹靠飲食控制來減重的病患，一年最多只能減掉約5%體重，對於已經合併肥胖併發症的患者而言，顯然不足。這時候以減重手術積極介入治療應該會比較恰當。

傳統的減重手術大多是採外科手術，可能是切掉部分器官或者是改變營養吸收的路徑。吳東龍醫師說，外科手術的確可以達到大幅度減重的效果，但是可能伴隨一些併發症，例如沾黏、慢性貧血、骨質疏鬆、胃食道逆流、膽汁逆流、傾倒症候群、長期營養不良、吻合處潰瘍、維生素B12吸收不良導致神經病變等。

通盤考量，選擇合適的減重治療


造成患者肥胖的原因其實都會因人而異，所以要仔細評估，並規劃個人化的減重治療。吳東龍醫師說，採用運動及飲食控制減重，大概可減5%體重；採用藥物治療，大概可減10%體重；採用無痕胃拉提（內視鏡袖狀胃縫合術, ESG），大概可減15%到20%體重；採用胃繞道手術，大概可減30%至35%體重。

除了考慮預期減重效果外，患者也會關心安全性、併發症、恢復期等。吳東龍醫師說，無痕胃拉提（Endoscopic sleeve gastroplasty，ESG）是以胃鏡為基礎，再加上新式縫合技術在胃的內部進行微創縫合手術，就像縫束口袋般，穿針、引線、拉緊，能讓胃的容量大幅縮小。

因為使用胃鏡進行，自然沒有體表傷口的問題，也沒有破壞或切除任何器官，所以術後恢復迅速，較不用擔心傷口癒合、出血的問題。吳東龍醫師說，通常患者可以在術後隔天出院，恢復正常的生活與工作。

什麼是無痕胃拉提（內視鏡袖狀胃縫合術，ESG）？什麼是無痕胃拉提（內視鏡袖狀胃縫合術，ESG）？

接受無痕胃拉提（內視鏡袖狀胃縫合術，ESG）後，通常在隔天便可開始進食，建議先採流質飲食，然後漸進到軟質飲食，後續再恢復正常飲食。吳東龍醫師說，研究顯示，術後搭配藥物使用，有機會達到與外科手術相當的減重效果。

無痕胃拉提（內視鏡袖狀胃縫合術，ESG）的發展讓患者有機會達到積極減重的效果，且有較高的安全性及較少的副作用。吳東龍醫師提醒，不過患者還是要配合調整生活、飲食習慣，才能降低復胖的機會！

本文經授權轉載自【照護線上】 大幅度減重好處多？仔細評估減重治療才能健康瘦，胃腸專科醫師圖文解析

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