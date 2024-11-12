自由開講》創意的部長與跨海電纜線

◎林健正

最近，經濟部長郭智輝提及一項可能的美日菲之間的合作計畫，包括台灣在菲律賓投資綠電，再以海底電纜線或貨櫃船把電送回台灣，引來社會諸多的批評。

經濟部長郭智輝。（資料照）

在從政之前，郭部長是一位事業有成的企業家，企業家經營事業要引導經營團隊，不斷地動腦筋，思考各種的可能，進而產生創意方案，從中找到新的商機。若領導人墨守成規，自地畫限，只能吃老本，無法因應市場的變化，其結果企業會逐漸走向衰亡。

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在歐洲有所謂的超級電網，陸地與跨海的電網整合在一起，各國的電力相互支援，互通有無。關於跨海電纜線，歐洲各國存在跨國的超級電網，其中英國與麥丹係屬於海島型的國家，英國與愛爾蘭、法國、比利時、荷蘭之間、丹麥與挪威、瑞典之間已有6條跨海電網相連。

另歐洲還有6條正在興建的跨海電網，包括蘇格蘭與挪威之間、麥丹與荷蘭之間、德國與丹麥之間等的跨海電纜線。而英國與丹麥之間的Viking Link全長767公里，傳輸容量為1.4GW，堪稱超級跨海電網。

台灣本島與澎湖之間亦有海底電纜相連接。台灣與菲律賓跨海電網並非天馬行空。圖為海底電纜施工示意圖。（資料照）

值得一提的是，台灣本島與澎湖之間亦有海底電纜相連接。因此，台灣與菲律賓跨海電網並非天馬行空，而是有前例可循。郭部長具有靈活的商業頭腦，能夠想出跨海電網的方案，台菲兩國之間合作發展再生能源，算是在貿易上與外交上的重大突破。

台灣社會實在應該感到慶幸，我們有這麼一位來自企業的內閣部長！

（作者為台灣產業科技協會副理事長）

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