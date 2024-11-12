自由開講》 談政黨違憲之解散與憲法訴訟

◎ 陳逸南



依11月8日自由時報A7版「統促黨主席擬提訴願 劉世芳︰內政部聲請解散、非行政處分」報導指出，內政部將向憲法法庭申請解散統促黨，統促黨主席張馥堂表示將提訴願。內政部長劉世芳昨回應，統促黨危害中華民國的存在，且對民主憲政秩序有很大戕害；內政部聲請由憲法法庭進行解散與否的判決，而非張說的行政處分。

統促黨多年來多次聲明支持中國武統，煽動戰爭，涉受中國資金滲透台灣國安案件，早已經構成政黨法的解散事由。圖為亂入大甲媽祖繞境。（資料照）

又指出，針對張馥堂表示將提訴願，並指上百人犯罪就該去抓那些人，不是黨帶這些人去做壞事。對此，劉世芳表示，張馥堂提到的是屬於行政處分，內政部聲請由憲法法庭進行解散與否的判決，而非張所說的行政處分。

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依德國法制，關於政黨違憲的案件（《基本法》第21條第2項）為聯邦憲法法院所管轄，其審理規定在「德國聯邦憲法法院法」第43~47條。依資料記載，德國聯邦憲法法院於1952年10月曾經對親納粹之社會主義國家黨，與1956年8月將德國共產黨作成違憲政黨之判決，受到矚目。

按在民國81年5月28日第二次修憲以前，當時依我國法制，行政院下設政黨審議委員會，專司審核政黨違反人民團體組織法事宜，其嚴重者可處解散處分。當事人如不服該處分雖可提起訴願，並聲請停止執行，最後亦可向行政法院提起行政訴訟。但因行政訴訟是針對中央或地方機關之違法行政處分，認為損害其權利而提起，與政黨審議委員會處理政黨違法案件之性質完全不同。若最後由行政法院承審決定，將使法院之職權混淆，使問題更為複雜，實在有解決該問題之必要。

內政部長劉世芳表示，統促黨危害中華民國的存在，且對民主憲政秩序有很大戕害。（資料照）

在民國81年5月28日第二次修憲，憲法增修條文第13條第2、3項規定如下，二、司法院大法官，除依憲法第78條之規定外，並組成憲法法庭審理政黨違憲之解散事項。三、政黨之目的或其行為，危害中華民國之存在或自由民主之憲政秩序者為違憲。

目前，憲法增修條文第5條第IV、V項之規定如下，IV司法院大法官，除依憲法第78條之規定外，並組成憲法法庭審理總統、副總統之彈劾及政黨違憲之解散事項。V政黨之目的或其行為，危害中華民國之存在或自由民主之憲政秩序者為違憲。

由此可見，政黨違憲之解散，在憲法訴訟之前置作業，被內政部聲請解散的政黨在收受公文後，並沒有訴願法及行政訴訟法的適用，甚為明顯。在民主法治時代，政府依法行政，大家尊重民主憲政秩序，是文明國家現代公民應有的責任與義務。

（作者為仲裁人）

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