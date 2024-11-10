健康醫療網》 血糖健康新指標！妥善運用連續葡萄糖監測系統，降低併發症風險！

許多糖尿病患者在安裝了連續性葡萄糖監測系統（CGM）看到自己的血糖變化後，卻往往不知道如何應用這些數據，著手調整自己的飲食、運動或用藥。（取自貼文）

根據國健署「國民營養健康狀況變遷調查」資料顯示，18歲以上國人糖尿病盛行率為11.1%，糖尿病前期（空腹血糖值介於100-125mg/dL）盛行率約25%，也就是每10人就有1人罹患糖尿病，每4人就有1人正處於罹患糖尿病的高風險中。糖尿病患者血糖長期控制不良，可能會增加視網膜病變、膀胱炎、腎臟炎、血管、神經病變等併發症風險，需特別注意。

耕莘醫院新陳代謝內分泌科主任馬文雅表示，如果一個糖尿病個案血糖是120mg/dL和160mg/dL，另一個糖尿病個案血糖是70mg/dL和210mg/dL，單就糖化血色素（HbA1c）的數值評論，這兩位個案的表現相同；但以血管風險來說，會是120mg/dL和160mg/dL的糖尿病個案比較低，這其中的關鍵是血糖變異度。

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血糖變異度 血糖健康新關鍵

CV（Coefficient of Variation，變異係數）是項用來評估血糖波動性的指標，計算公式是血糖的標準差除以血糖的平均值後，再乘以100以得到百分比。CV數值越高，表示血糖的波動性越大，這可能會影響到糖尿病的控制和管理。

一般建議CV應該低於36%，將血糖的變異保持在相對穩定的範圍內。CV過高可能預示著患者的血糖穩定性相對不佳，需要調整飲食、運動或藥物治療來改善血糖穩定性；而定期監測血糖和計算CV能有助於患者了解自身的血糖變化，並進行適當的調整與管理。

（取自貼文）

如何監測血糖變異度

連續葡萄糖監測系統（Continuous Glucose Monitoring System, 簡稱CGM）在2017年被美國糖尿病學會（American Diabetes Association, ADA）認可為重要的血糖管理工具。有別於傳統血糖機每次扎針只能得知當下的血糖數值，連續葡萄糖監測系統在皮下組織植入軟針後，能持續監測數天組織間液中葡萄糖濃度，再將估計的血糖數值回傳到手機App上。因此連續性葡萄糖監測系統（CGM）的優勢在於可以長時間觀察血糖數值變化與趨勢；再透過這些數據去計算各項血糖管理的指標表現，讓使用者在App上就可以即時查看！因此CGM這個新型的數位血糖管理工具，可說是目前最簡便，在家就可以查看血糖變化全貌的工具。

妥善運用CGM 就從TIR判讀開始

馬醫師表示，有些人覺得自己很認真遵從醫囑，回診時糖化血色素卻沒有達到預期，這種狀況可以透過連續葡萄糖監測系統（CGM）來了解究竟是什麼原因。

許多糖尿病患者在安裝了連續性葡萄糖監測系統（CGM）看到自己的血糖變化後，卻往往不知道如何應用這些數據，著手調整自己的飲食、運動或用藥。其實CGM最常用的追蹤指標為TIR（目標範圍的時間佔比），代表著在監測的這段時間中有多少時間血糖是達標的，一般建議讓第一型與第二型的糖友，血糖目標設定在70-180 mg/dL，且TIR維持在70%以上，血糖控制的穩定性較為理想。當TIR的數值越高，代表血糖達標的時間越長，通常血糖變異度就會越小，也可以降低併發症的風險。

數據會說話，CGM是您最佳控糖夥伴

過去傳統血糖機的時代，血糖數據的蒐集全仰賴糖尿病患者扎針測量；現在，連續葡萄糖監測技術的發展使得患者不再需要頻繁扎針，即可隨時輕鬆查看自己的血糖數值，甚至可以回顧血糖是如何變化，患者直接在手機上就可以看到飲食、用藥或是運動對血糖控制的效果; 而透過資訊的整合分享，醫療團隊也能根據完整的數據記錄，協助患者揪出控糖的盲點，進而輔助醫療決策。安裝CGM之後，糖尿病患者不再侷限於三個月定期回診才能檢視這段時間的血糖表現，而是能夠在每天的日常生活中持續追蹤控糖指標。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者王冠廷報導 血糖健康新指標！妥善運用連續葡萄糖監測系統，降低併發症風險！

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