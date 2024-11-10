自由開講》正確理解川普重返白宮的美中台關係與挑戰

◎ 邱志偉

美國前總統川普打破二戰後的紀錄，成為首位再任總統的前總統。這次選戰結果，相較四年前在台灣引起巨大波瀾，此次川普再度入主白宮，各方也應當以平常心待之。相較於2016年川普首度入主白宮，對於政務不甚熟悉，這次重返白宮可以想見他將有更大的政策主導空間，至於對美中台的三角格局影響，我認為應該會介於川普第一任與拜登任期的光譜中間，對台灣的政經衝擊與不確定性，亦不需過於憂慮，但務必要有萬全準備。至於兩岸的部分，川普具抗中性質的孤立主義，台灣仍需要多一些能動性，不能僅被動以待，不過冷和仍為基本格局。

美國前總統川普打破二戰後的紀錄，成為首位再任總統的前總統。（路透）

陣前換將 不利團結與向心力

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總體來說，四年前過於憂心拜登上台顯得多慮，當時我就曾在自由時報發表一篇文章：解讀美國總統大選後的台美未來，並獲得BBC新聞網的引用，當時我就強調不應如部分藍營起舞，故意醜化拜登後的台美關係。如今來看，拜登在任期間，高達5次表達若中國武力犯台，將出兵助台的「戰略清晰」宣示，所以即便川普上任，各界亦應當平靜以待。



首先，提醒台灣政界的重點之一就是，不可隨意陣前換將，若真要改變人選也應該回歸民主機制。這次美國派出副總統賀錦麗取代拜登，但幾乎是用現任總統指定的方式，沒有經過初選競爭，其實是不利團結與向心力的。從台灣的案例也顯示，2016年國民黨都已經完成總統提名程序，竟陣前換將上演換柱戲碼，都讓最後選舉慘敗。總之，若真要撤換候選人，特別是總統候選人，必須要經過民主初選，若以指定繼承方式，很難獲得民心。

加重關稅 台灣半導體晶片恐首當其衝



其次，從經濟面，還是需要留意川普相當在意的關稅問題，不過我們相信這種很可能因為課徵重稅，反而造成國內高通膨可能性的政策，川普不會一面倒的推動，縱使課稅，仍會有針對性，例如是與中國高競爭性、涉及國安機密的產品，才會予以課重稅。不過，台灣的半導體晶片已多次遭川普點名，很可能也會視為對美國競爭對象而加重課稅，那政府制訂的台灣版晶片法案，也就是產創條例就有滾動檢討之空間。



川普上任後，台灣應該更積極主動爭取更多先進武器，擴充國防戰備能力。圖為我國向美採購的F-16 block20戰機。（資料照）

提高國防預算 爭取先進武器保衛台海安全

再者，美國未來很可能將降低國防支出，台灣要有編列更高的國防預算的準備，以爭取先進武器來保衛台海安全。根據前國防部副部長林中斌教授先前在台大演講指出，他認為川普未來很可能會削減國防支出，特別是川普其實不愛打仗，他更重視談判、直接互動的方式來解決衝突。但另一方面，川普重視盟國的軍費支出，他討厭亞洲盟國搭順風車的行為，所以台灣必須要同時為此作好準備。不過，川普曾在其第一任後期批准售台66架的F-16V戰機，是美國近年對台極為重要的軍售，因此川普上任後，我國應該更為積極主動的爭取更多先進武器，擴充國防戰備能力。



最後，台灣接下來四年期間，受到川普的孤立主義態度影響，未來國際組織的多邊精神可能受一定程度的衝擊。雖然美國國務卿、國防部長等未來可能接任人選，多屬友台，但在美國總統制的憲政運作下，要具體協助台灣的空間勢必有限。未來，台灣必須強化更多友我國家的雙邊互動，不可僅片面仰賴他國善意，特別是要加入CPTPP，還需仰賴部分親中國家的支持，或至少不反對，對台灣入會變數便相當大。另外，在拜登政府任內談定的「台美21世紀貿易倡議」也需留意未來生變可能性，相關應對措施都應要及早啟動。

整體而言，我們相信未來四年的台美關係仍能保持樂觀，更應該把握更多友台機遇，強化台灣的戰備與國際能見度。至於川普未來很可能開啟低度交往，但更高鬥爭的對中政策，兩岸關係的維繫，更要仰賴雙邊的戰略克制，但台灣也萬不可示弱或輕敵，要審慎應對，力保未來台海的和平穩定。

（作者為立法委員）



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