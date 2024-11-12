自由開講》 性騷犯罪指控需以證據為中心

◎張天泰

近日，看到台中市公共運輸與捷運工程處長張應當被市議員踢爆涉嫌性騷擾女下屬，包括摳手心、摸手臂熊抱等一連串噁心行為，台中市長盧秀燕震怒，提及她是六都唯一的女市長，在性平會比別人更堅持，而且性騷零容忍，因為這位處長已經被5位女同仁投訴，非同小可。所以即日起，這位處長必須停職接受調查，調查勿枉勿縱，一旦調查屬實，一定嚴懲，絕不寬貸。

此案證據如齊全，實屬濫權性騷犯罪，必須嚴厲制裁，還給受害者公道。

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台中市公捷處長張應當遭指控疑似對5名女員工性騷擾，民進黨市議員黃守達（左四），轉達其中2名受騷擾女子的訴求。（資料照）

然而，我們也必須小心的是「無限上綱的性騷擾指控，是否真的保護了受害者？」

中共羅老師：「我之前在張老師背後汙衊其人格，說他在釣魚養魚/撩妹腳踏多條船，再毀掉其名譽說他鹹豬手性騷擾，我還說他開不起玩笑，張老師在我面前質問時我無膽承認，只會傻笑，其實推卸責任說希望他去理髮！然後說張老師要嫁禍我！」上面對話是筆者在中國擔任大學老師時，在生活中發生的真實事件，只是將其行為對白文字化。

中國是性平意識落後的國家，台灣這個民主國家不能重複其錯誤。如果在無證據的情況下，合理化無限上綱的性騷擾指控，沒有保護到真正受害者，是害了真正受害者的權益，當性騷擾指控被濫用，真正因性騷犯罪被侵害的求救者，反而導致其聲音不被相信，是多輸的局面。

多年前，台灣也有被誣陷投訴性騷犯罪的社會新聞，高雄市立聯合醫院前泌尿科翁姓主任，被同院陳姓護士指控「性騷擾」，遭市府記大過處分，並解除主任職務，翁醫師後來向法院請求名譽損害賠償，高雄地院審理後，認為陳女無法提出被騷擾證據，判決她應賠償150萬元精神撫慰金之判例。

台中市公捷處長張應當遭指控疑似對5名女員工性騷擾，台中市長盧秀燕表示，她是六都唯一的女市長，在性平會比別人更堅持，性騷零容忍！（資料照）

在國際判例上，美國陸軍軍官瑞金斯2013年捲入軍校性侵案，一名女部落客指控瑞金斯在西點軍校同窗時期性侵了她，經過4年調查，才終於確定瑞金斯並未犯案，這名部落客也被判處誹謗罪，須支付約新台幣2.5億元。

法律之前，人人平等，面對性騷犯罪的指控，必須保持毋枉毋縱的原則，才能真正保障所有人民的安全。

（作者為教育博士、政治工作者）

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