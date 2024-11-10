自由開講》從彰化車禍案談受害者保護：賠償、懲罰與心理支持的三重困境

◎ 陳擷安

在彰化縣伸港鄉發生的悲劇，讓我們再度關注到受害者保護體系的缺陷。無照駕駛的蕭姓男子，撞擊放學中的小姊妹，兩人經數月搶救後不幸相繼離世。此事不僅凸顯了交通肇事者逃避賠償的態度，更揭露出台灣在受害者保護和賠償責任上的法律漏洞。當受害家庭面對不義的損失，如何有效保障他們的權益，成為我們亟待解決的問題。

遭逢車禍意外的彰化小姊妹經數月搶救後不幸相繼離世，此事凸顯交通肇事者逃避賠償的態度，更揭露出台灣在受害者保護和賠償責任上的法律漏洞。（資料照）

法律對無照駕駛肇事責任的懲罰性規範不足

此案件中，肇事者蕭男在調解會上以「沒錢賠償」、「抓去關啊」的擺爛態度，讓人心痛的同時，也引發對現行法律體系的反思。當前的法律中，對無照駕駛的肇事責任並未有足夠的懲罰性規範，許多肇事者不僅逃避責任，甚至以囂張態度面對受害者家屬，顯示出現行法律無法真正約束這類駕駛人的行為。受害者家庭面對這樣的不公，心理和財務上的壓力倍增，卻缺乏有效的支持機制。受害家庭應有的賠償或慰問，往往因加害者無力或不願支付而泡湯，顯然受害者保護的制度尚未完善。

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在這類案件中，受害者保護制度應該強化肇事者的懲罰，並建立更有效的賠償保障。借鑑其他國家經驗，許多歐美國家已建立「受害者賠償基金」制度，以應對肇事者無力賠償或態度消極的情況。在美國和歐洲，受害者賠償基金（Victim Compensation Fund）由政府或特定保險資金支持，旨在保護受害者及其家屬的權益，讓他們在面對悲劇後不至於陷入經濟困境。若肇事者因經濟困難或其他原因無法支付賠償，該基金可先行支付部分或全部賠償金額給受害者或家屬，以填補其直接的損失。受害者獲得賠償後，政府則會積極追討，待肇事者有能力時，要求其償還這筆基金支付的賠償金額。

受害者賠償基金、強制保險並行 以應對肇事者無力賠償

此機制在受害者保護方面具有多重優點。首先，基金能立即提供賠償金給受害家庭，確保他們不必等待冗長的法律程序或肇事者償付能力的提升。其次，這樣的制度也鼓勵社會共同承擔責任，避免受害家庭因單一肇事者的經濟困難而受害。與此同時，基金在支付賠償後，仍會對肇事者追償，不讓其完全逃避責任，這樣既滿足了受害者的需求，也兼顧了法律的公平性。

政府在引入這類賠償基金制度的同時，亦應考慮引入更為全面的「強制保險機制」。強制保險特別適用於無照駕駛、頻繁違規或肇事風險較高的駕駛者，要求這類高風險駕駛者強制投保，藉由保險機制來彌補可能的賠償缺口。在此制度下，若高風險駕駛者造成事故，保險可即時支付受害者的損害賠償，而非完全依賴加害者的個人資產或收入來承擔賠償責任。此外，針對違規駕駛的保費可以浮動，讓肇事頻率高者承擔較高保費，以提高違規成本，從而產生更有效的震懾作用。

車禍失去親人或家人重傷對於任何家庭都是沉重打擊，也讓家屬的心理負擔沉重。彰化小姊妹的阿公對孫女相繼離世相當不捨。（資料照）

引入此種社會責任保險能形成雙重保障，確保每個人即使在最不幸的情況下仍能有穩定的經濟支持來源。這一機制在重大交通事故頻發的國家中被證明行之有效，不僅在於減輕受害家庭的負擔，也在於引導駕駛者更加遵守交通規則，提升駕駛安全意識，預防更多悲劇的發生。對台灣而言，這些制度的引進無疑可以促使法律體系與社會保險更緊密結合，進一步構建一個更具人性化、可靠的受害者保障網絡。

提供心理諮詢與情感支持 協助受害家庭早日復原

此外，社會也應重新審視對受害家庭的心理支持。失去親人或家人重傷對於任何家庭都是沉重打擊，尤其是發生在兒童或年輕人身上，讓家屬的心理負擔尤為沉重。因此，在完善法律的同時，政府和非營利組織也應該投入更多資源，提供心理諮詢與情感支持，確保受害家庭在經濟和心理層面都能獲得有效的幫助。

彰化小姊妹車禍案帶給我們深刻反思，我們該如何建立更健全的受害者保護體系，才能在未來避免類似悲劇的發生。讓受害者的權益真正受到保障，不再讓那些無辜的家庭面對重創後，還要孤軍奮戰於賠償和保護的法律灰色地帶。

（作者為台大醫學院醫學教育暨生醫倫理研究所碩士）

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