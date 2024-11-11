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自由開講》 歐日防衛協定共抗極權國家威脅

2024/11/11 10:30

◎ 何翊瑞


近日（11月1日）歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）和日本外務大臣岩屋毅在東京宣布雙方締結新的安全與防務協定，並且簽署「安全與防衛夥伴關係協議」加強了彼此雙方在軍事、國防工業等資訊交流，同時也是歐盟首次將日本納入安全和防衛的合作中，促使日本在印太地區成為第一個達成此類合作的國家。

歐盟日前與日本簽署「安全與防衛夥伴關係協議」，這是歐盟首次將日本納入安全和防衛的合作中。（路透檔案照）歐盟日前與日本簽署「安全與防衛夥伴關係協議」，這是歐盟首次將日本納入安全和防衛的合作中。（路透檔案照） 

歐中關係惡化

在今年七月歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）與中共外交部長在寮國永珍（Vieng Chan）舉行東協地區論壇，雙方就歐中彼此之間的關係進行討論，其間中共外長王毅就中俄兩國之間表態，雙方是政治與經濟上的盟友，關係彼此成熟與穩定；此話一講，使得在俄烏戰爭之中，把原先歐洲對中共的疑慮立場，產生了更加負面的影響；雖說為了維護各自核心的利益，烏克蘭前外交部長Dmytro Kuleba在會議上稱臺灣的立場是「一個中國」，但是！在該月30日烏克蘭外交部發言人對媒體說明烏克蘭貫徹支持的「一個中國」政策，並非中共所述的「一中原則」，而是歐盟與美國所遵循的「一中政策」，並且再次重申對於這件事並非無改變立場，切勿在此議題上大肆做文章，並且反駁對於中共聲明的誤解。

重視臺灣在歐洲地位

基於此前在七月東協地區論壇中共對此的發表言論，對此歐中關係極度惡化，促使在這次歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）訪日，雙方宣布所建立的防務夥伴關係中，再次對於俄烏戰爭的立場與臺海問題都圍繞在內，除此之外更加提及到臺灣不僅是半導體的生產基地，更是歐盟在亞洲的重要貿易夥伴，對於欲要通過軍事手段改變現狀的作法予以強烈反對，並且會與夥伴共同努力。

此次的歐日協定，迫使讓近日軍事動作頻頻的北韓、俄羅斯、中共等國有著極大的嚇阻性；在近年來中共的局勢逐漸增漲，國際情勢更加險峻，必須依靠外交與各國的相互協調才能牽制極權國家的威脅。

（作者為中正大學戰略暨國際事務研究生）

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