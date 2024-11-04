林志潔評評理》保護母體下的人工流產是無罪的

這個修法其實是在現行墮胎罪尚未被廢除下，因應我國罰金刑一律調整級距的隨同修法，法務部並沒有打算嚴加處罰實施人工流產的婦女，這點一定要先澄清。

◎林志潔

11月4日下午看到時代力量的王婉諭主席痛罵墮胎罪的預告修正，說自己看到令人崩潰的修法神經斷線。我也認識婉諭，她可能沒有完全了解本次修法的來龍去脈，在此容我來說明一下。

法務部這個預告修正可能因為沒說清楚，引發各界傻眼，婦女團體更是震驚。我下午五點時跟檢察司說，部內著實應該發新聞稿說明，否則以訛傳訛後面會更講不清楚。

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法務部新聞稿。 （取自貼文）



這個修法其實是在現行墮胎罪尚未被廢除下，因應我國罰金刑一律調整級距的隨同修法，法務部並沒有打算嚴加處罰實施人工流產的婦女，這點一定要先澄清。

（按，法務部之前對罰金級距調整標準為1 年以下有期徒刑為 10 萬元以下罰金；3 年以下有期徒刑為 30 萬元以下罰金；5 年以下有期徒刑為 50 萬元以下罰金；7 年以下有期徒刑為 70 萬元以下。）

這次修法，為了盡可能保障生育自主權，把現行法的〔宣傳墮胎罪〕刪除，並且將刑法現行構成要件中，婦女因疾病或有防止生命危險必要的人工流產行為，從〔有罪免刑〕，改成〔不罰〕，也就是母體健康的保護要優先，在保護母體狀況下所為的人工流產是無罪的。

我國的墮胎罪因為優生保健法給予了相對廣的阻卻違法事由，近年來，很少會有因墮胎行為而遭到起訴或處罰的案例，因此，其實優生保健法，才是許多基於宗教或信仰等理由的團體，大力主張要限縮使用範圍的法律。

本次只能說法務部的預告修正誤踩雷區，因應罰金刑級距的總體調整，跑去也一併提高墮胎罪的罰金刑，在預告修正的公告中，又沒有說明清楚，才引發爭議。

我的建議是：這樣根本現在已經很少使用的條文，罰金刑就不要再去動了。何況，很多尋求人工流產的婦女，可能就是在經濟或生活上有壓力而必須墮胎，雖然，依照優生保健法，影響懷孕婦女身心和生活，可以成為合法人工流產的理由，但若是已婚婦女而其配偶不同意，在現行法配偶同意權尚未廢除時，確實可能因為提高罰金，加重了對婦女的處罰，十分不當。

這個罰金提高的修改，完全可以等到之後衛福部要將優生保健法改名為生育保健法、並調整優生保健法內容時，再一起處理刑法墮胎罪的存廢即可。

希望這樣的說明，能對大家理解修法有幫助。

（作者為行政院政務顧問、陽明交通大學教授）

本文經授權轉載自林志潔臉書

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