健康醫療網》安眠藥擔心吃一輩子？您可以有更安心的選擇

台灣睡眠醫學學會理事長暨台北榮民總醫院睡眠醫學中心執行長周昆達主任表示，長期失眠會影響白天的專注力與警覺性、情緒與工作表現，也會增加肥胖、心血管疾病、糖尿病與憂鬱症的風險。

國人生活壓力大，安眠藥使用量逐年攀升，2022年國人吃下至少11億顆安眠鎮定類藥物！台灣睡眠醫學學會理事長暨台北榮民總醫院睡眠醫學中心執行長周昆達主任表示，長期失眠會影響白天的專注力與警覺性、情緒與工作表現，也會增加肥胖、心血管疾病、糖尿病與憂鬱症的風險。呼籲民眾若有失眠困擾，可尋求睡眠專科醫師針對個人狀況進行治療，現有治療包括藥物治療、認知行為療法，搭配睡眠衛生，都有助於改善睡眠品質。

長期失眠會影響白天的專注力與警覺性、情緒與工作表現，也會增加肥胖、心血管疾病等疾病的風險。（www.freepik.com）

國人一年吞11億顆安眠鎮定類藥物

根據健保署統計，2022年全國各層級醫療院所共開出11億2734萬7千顆安眠鎮定類藥物。周昆達理事長提醒，國人服用安眠藥的議題值得關注，特別是人生有很長時間花在睡眠，失眠的若只想吞幾顆藥快速了事，而不從根本檢討原因，恐怕會事倍功半，長期下來更會有影響健康的疑慮。

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人類睡眠機制為日出而作日落而息，生活作息，包括睡眠，都會受到外界刺激與光照的影響。現代人的生活與工作壓力增加，吃得多又運動少，外界的聲光刺激也多，睡眠障礙的問題因此越來越多。加上現代人壽命延長，患有的慢性病增加，相關症狀，例如:疼痛等，都會影響睡眠的質與量。

美國學者Spielman等人於1991年提出造成失眠的成因：包括失眠患者本身就具有一些容易造成失眠的前置因子（例如，容易緊張焦慮的特性），在有生活壓力或身體疾病等「觸發因子」的引發下，造成失眠的產生。當失眠症狀維持一段時間，加上一些「維持因子」的摻合，像是：躺下床就擔心睡不著，白天沒想到的事情一幕幕在腦中清晰地播放，於是又拿起了手機……。如此惡性循環，造成慢性失眠的問題。

民眾若有失眠困擾，可尋求睡眠專科醫師針對個人狀況進行治療。（www.freepik.com）

睡眠醫學學會理事長傳授3招 解決失眠困擾

周昆達理事長分享，治療失眠當然要處理上面提到的因子，短期失眠可用安眠藥治療，長期則建議挑選安全有效的治療方式。

改善生活習慣與環境因素：

改善睡眠衛生習慣、只有要睡覺才躺上床，躺下後過一段時間睡不著就離開床，睡前少用3C產品、保持臥室黑暗、通風，都有助於培養睡意。

認知行為療法：

學習放鬆與放下，別給自己太大壓力。

藥物治療：

短期失眠可以考慮使用安眠藥進行治療，但副作用包括次日日間的嗜睡、認知功能受影響等等；長期使用安眠藥，特別是半衰期較長的苯二氮平類藥物，也有增加失智症風險的疑慮。此外，呼吸中止症患者若是吃苯二氮平類的安眠藥，也會有加重呼吸中止的風險；慢性阻塞性肺病的患者使用苯二氮平類安眠藥，也有報告指出會增加呼吸衰竭的風險。因此針對上述高風險的患者，使用助眠藥物要更加小心。目前市面上有一些新型安眠藥，呼吸抑制風險較小，提供給高風險患者更加安全的選擇。

本文經授權轉載自 健康醫療網／記者鄭宜芬報導安眠藥擔心吃一輩子？您可以有更安心的選擇

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