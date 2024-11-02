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黃澎孝練「孝」話》假如川普當選 習近平會仿效毛澤東「退居二線」嗎？

毫無疑問的，川普的「老朋友」習近平，恐怕是全世界最擔心川普「鳳還巢」後，會對他進行「反攻倒算」的國家領袖。
黃澎孝練「孝」話

黃澎孝練「孝」話

2024/11/02 11:55

◎黃澎孝

每次美國總統大選，大家都會十分關注：會不會在投票前一個月，出現影響選情的所謂「10月驚奇」Marvel in October？

可如今，十月過去了，除了以色列不出所料的對伊朗進行了一場「熱鬧的」報復行動外，好像也沒啥影響大選的事發生。其實，全世界屏息以待的，無非是聲勢看漲的川普會不會重返白宮？

黃澎孝練「孝」話》假如川普當選 習近平會仿效毛澤東「退居二線」嗎？美國總統大選前夕，川普選情加溫。
（法新社檔案照）

然而，毫無疑問的，川普的「老朋友」習近平，恐怕是全世界最擔心川普「鳳還巢」後，會對他進行「反攻倒算」的國家領袖。

因為，除了2018年，習近平曾經挑戰過川普的貿易戰，而且還未完全履行承諾，購足美國生產的「黃小玉」（黃豆、小麥、玉米）。

更糟糕的是，川普認為習近平隱瞞了武漢肺炎疫情，不但讓川普在選戰期間感染了COVID-19，還造成了美國和世界災難性浩劫。尤其，疫情對於美國國民經濟的影響，被川普認為是造成他2020年敗選的主要原因。

黃澎孝練「孝」話》假如川普當選 習近平會仿效毛澤東「退居二線」嗎？中共國家主席習近平。
（美聯社檔案照）

以致於，這四年來，充滿著挫折憤怒，甚至蒙受司法羞辱的川普，心心念念一再忿忿揚言：

1.要追查中國隱瞞武漢肺炎的真相，並追究中國的賠償責任。

2.要追究中國違反美中貿易協定責任，並對中國商品課徵超高額關稅。

3.要儘速結束俄烏衝突，以集中全部力量，對付美國最主要的敵人 —- 中國。

因此，隨著川普選情日益看好的趨勢，戰狼中國開始越來越不淡定了。

尤其，十月開始，中國出現了許多令人「驚奇」連連的變化，最終呈現出中國版的「十月驚奇」。且讓我們以「時間軸線」排列，把10月份這一個月內中國接連發生的「怪事」，暢快瀏覽一番：

10月8日，中國外交部例行記者會上，黨媒「中新社」記者「做球」式提問：當局對所謂「加沙衝突爆發一周年」有何評論？

發言人毛寧居然破天荒地提出：「以色列的合理安全關切也應得到重視」的友以說詞。
驚掉下巴的外媒記者追問道：「我想確認一下你剛才的評論。」，「你在評論加沙衝突爆發一週年時，是否提到《以色列的合理安全關切也應得到重視》？」「關於這一點，你能否詳細解釋一下？」

毛寧坦承：「你沒有聽錯，我確實說了……以色列的合理安全關切也應得到重視。」

10月14日深夜，中國外交部長王毅「前所未有」的給以色列外長卡茨通電話。表達中國對解決中東問題的「合理關切」。在在顯示：莫非中國感受到以色列的第一靠山川普惹不起了？趕緊修補與以色列的關係。

10月14日，傍晚1800時，中國國防部突然宣佈，氣勢洶洶剛進行了13個小時的「聯合利劍2024-B」軍演，鳴金收兵。以致中國海軍多艘艦船尚未駛抵演習預定位置，就匆匆掉頭返航。美媒研判應該是美國國務院的警告，產生了「前所未有」的奇效。

♦️10月16日，《新華社》報導：習近平15至16日前往福建漳州、廈門考察。強調「建設好兩岸融合示範區」，同時指示要加強「促進兩岸文化交流，共同弘揚中華文化，增進台灣民眾的民族認同、文化認同、國家認同」。與軍演磨刀霍霍的氛圍，完全判若兩樣。

♦️10月15日，習近平向「美中關係全國委員會」頒獎晚宴致賀信。釋出善意利多「中國將加大制度型開放力度，持續建設國際化一流營商環境，發揮超大市場優勢和內需潛力，為中美合作帶來更多機遇。」
並強調：「中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一，攸關兩國人民福祉和人類前途命運。」，「中國願意和美國做夥伴、做朋友。」戰狼竟然搖起了示好的尾巴！

10月17日下午，習近平前往安徽省安慶市考察，並特別前往桐城市歷史傳說中的「六尺巷」，現地說法，刻意宣示「六尺巷」「以禮相讓」，「以和為貴」的中國優良傳統文化傳統。似在為中國將在若干國際事務上「讓他三尺」的退讓作為，預作大內宣帶風向的鋪墊工作。

10 月 23 日，習近平和印度總理莫迪在俄羅斯喀山舉行的「金磚國家峰會舉行會晤。隨後，中印達成邊界撤軍協議。

據英國廣播公司《 BBC 》的報導指出，中國在此次的協議中做出了「重大讓步」，竟然向印度割讓了 90,123 平方公里的土地。這可不僅僅是「三尺」而已！

這顯然不符習近平一再強烈宣示的：「老祖宗留下來的領土，一寸也不能丟」的基本調性。

綜觀上列中國版「十月驚奇」中一連串令人嘖嘖稱奇，甚至改弦易轍的「轉性」表現，委實令人驚疑：難道中國猙獰戰狼要華麗轉身，變成討喜的寵物「北京狗」了嗎？習近平到底是怎麼啦？

以我個人觀察，最近，中國除習近平之外，還有三位人物的動向，頗堪玩味：

一是，現年82歲的前國務院總理溫家寶，現身在9月30日晚慶祝中華人民共和國成立75周年的招待會上。還被安排坐在習近平左側，並與習近平不時輕鬆的攀談交流。

黃澎孝練「孝」話》假如川普當選 習近平會仿效毛澤東「退居二線」嗎？曾被視為中共第6代領導人的胡春華。
（彭博檔案照）

第二位，是曾被視為中共第6代領導人的胡春華，他自從於中共20大掉出「政治局常委」名單外，，2023年3月，又由國務院排名第3的副總理，改任全國政協排名第2的副主席閒差後，幾乎消失在公眾的視線外。

然而，10月8日，胡春華突然在「中國政協報」發表一篇題為「堅持中國共產黨對人民政協的全面領導」的文章。公開表態肯定習近平9月20日出席「慶祝中國人民政治協商會議成立75週年大會」的講話。

胡春華還恭維習的講話內容「高屋建瓴、思想深邃、內涵豐富」，具有很強的「政治性、思想性、指導性、針對性」，為人民政協事業發展「指明了前進方向，提供了根本遵循。」

胡春華更以幾乎匍匐在地，三呼萬歲般誠惶誠恐的姿態宣示：「我將深入學習領會、不折不扣貫徹落實」。

這是否意謂年僅61歲，相對年輕的胡春華是否有可能「重出江湖」？

第三位是則是現年74歲的軍委副主席張又俠，突然一揮火箭軍貪腐陰影，竟然滿血復活。

8月29日，張又俠在北京與美國國家安全顧問蘇利文舉行了一次罕見的會晤，並就台灣問題展開大篇幅的意見交換。

10月14日至15日，張又俠代表習近平主持「全軍軍事理論工作會議」，並代表習講話。

10月20日至22日，張又俠代表習近平主持在河北張家口召開的「全軍合成訓練現場會」，並代表講話。

10月24日至26日，張又俠訪問越南獲得元首級接待，並且會見了越共中央總書記蘇林、國家主席梁強與政府總理范明政。

對於張又俠在中共中央軍委會的權力比重突然大大增加，甚至完全碾壓了一度被看好的年輕軍委副主席何衛東的原因。海外某些謀體炒作為習近平可能失勢，權力被架空了？
但以我個人觀察，我毫不認為長期在後勤部門任職的張又俠有那個人望、能力與勇氣，敢於「架空」習近平。

事實上，由於我與習近平同年同月生，僅比他大12天，又同屬「雙子座」、血型B型來研判其性格。我認為習近平最近顯得「意興闌珊」，似乎有效法毛澤東，在1962年召開的「七千人大會」上，被劉少奇批評並「自我批評」後，宣告「退居二線」那樣，「以退為進」的自保傾向。

目前，習近平的處境雖與毛澤東當年並不相同。但是，基本上都是在闖下了一堆禍後，自己已難以收拾，只能撂下部分挑子，甩鍋給別人來幫他善後。

尤其，以習近平個人和川普結下的樑子，一旦川普再返白宮，如果習近平仍然踞坐中南海，將使中國更無轉圜餘地，美中關係的惡化將更不知伊於胡底？

因此，趁著川普尚未當選就職前，習近平如果退居二線，僅保留黨的總書記職位，並幕後掌控中央軍委，然後，將一些不可能挑戰其權力，但富有清望的人推到第一線，去直面預期中的「川普颶風」，實不失為一高明之舉。

事實上，「國家主席」是中國一個有職無權，僅對外代表國家的虛位。如果習近平將其釋出給白髮蒼蒼的「政治影帝」溫家寶，多少能夠發揮對川普以柔克剛的效果。

另一方面，溫家寶當總理時，曾在面對全球金融危機時，一戰成名。如果再將年輕的胡春華「解放」出來，出任國務院總理，這一老一少的搭配，應該能夠提振中國面對經濟困境下的士氣，同時也更能面對川普回朝後，可能掀起的經濟挑戰！

事實上，志大才疏的習近平龍登九五之後，日益備感高處不勝寒。因此，每當遇到束手無策的困難時，往往都會「以毛為師」，在毛澤東遺留的言行「教導」下尋找靈感與出路。如今面對川普來勢洶洶，習近平會不會仿效毛澤東當年之「退居二線」呢？且讓我們繼續觀察吧！


（作者為前國大代表）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

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