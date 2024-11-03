自由開講》藝人沒有政治立場比較好？

◎姚孟昌

有記者詢問卓榮泰院長是否應管制諸如某香港明星這等「媚共藝人」來台演出，卓院長回答：「文化藝術應該是沒有政治的立場比較好。」

行政院卓榮泰院長。（資料照）

卓揆這話恐怕不合台灣當前的人情與事實。蓋現代社會中，人人都能有自己的政治觀點與立場。若說文化藝術工作者不要有立場比較好，恐怕會讓許多有思想且願意透過藝術表演與公共談論來體現自由民主價值並且維護弱勢人道權益的藝術創造者，大大地傻眼。

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殊不知會高喊藝術歸藝術、政治歸政治，或藝術不要沾染政治的人，他們不僅有自己的政治立場且甚至會希望別人不要表達他所反對的政治觀點。強調藝術無國界的人，經常會屈從於某種政治立場。

記得當年威權時期，台灣的藝術文化人因為怕惹禍必須相互提醒不要講政治，更不要表現不符黨國政治立場的意見。而今台灣人早已脫離威權統治的恐懼，為何還需要卓揆提醒藝人不要有政治立場比較好？

文化藝術人是國家公民， 他們享有憲法保障的藝術創造自由、信仰自由與參與公共事務的權利，當然可以自由、自在、自主地表現自己的立場與意見。政府的責任是確保藝人的自由不受侵犯， 也確保他人的權利、社會秩序與國家利益不被藝人的立場或觀點所侵犯。國家也必須建立機制，公平地處理人與人之間因權利、意見或立場相異所發生的衝突。

維繫民主憲政於不墜在於政府與人民的共同努力。政府須保障每個人的自由權利，人民也應承擔捍衛自由民主憲政秩序的責任。藝人可以保有並且各自的政治立場，同時也須遵守台灣的民主法治。至於藝人所該擔心的，從來就不應是「政府」而是「市場與輿論」。

（作者為大學教師）



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