自由開講》當親俄變成一場高風險的賭博 中共的「割席」遊戲會贏嗎？

◎張怡穎

中共智囊胡偉的下場，堪稱現代版的「不聽老人言，吃虧在眼前」。他試圖提醒北京當局，與俄羅斯的「兄弟情」將會拖垮國家的未來，結果呢？反而被打入冷宮，迅速退休，這下子真成了「被政治扔掉的白手套」。想來令人發笑，一個敢於說真話的學者，卻被當成了異端，不禁讓人懷疑中共到底是想保住國家利益，還是僅僅想保住那個搖搖欲墜的面子？

中國智囊日前胡偉公開發文警告，歷史留給中共的時間不多了。（擷取自網路）

根據最新數據顯示，2022年烏俄戰爭爆發後，俄羅斯的國際地位迅速崩塌。根據國際貨幣基金組織（IMF）的數據，俄羅斯的GDP預計將在未來五年內持續萎縮，並且全球75%的主要經濟體已經對其實施制裁，這使得俄羅斯在經濟上陷入絕境。然而，北京卻依然選擇了繼續靠近這樣一個國際「流氓」國家，儘管它已經變成了全球貿易的邊緣人。

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根據聯合國的貿易報告，2023年中國對俄羅斯的出口量雖然增加了10%，但其他主要貿易夥伴如美國和歐盟卻紛紛減少與中國的經濟合作。數據顯示，歐盟對中國的進口下降了8%，美國則減少了5%，顯示出全球主要經濟體對中國的「俄羅斯友誼」逐漸失去了耐心。難道中國想要孤立於國際經濟體系之外，和俄羅斯一起變成「世界的棄兒」？

事實上，北京的政策與胡偉的呼籲正好形成鮮明對比。胡偉早在俄烏戰爭爆發之初就提醒，中國不應該與普亭綁在一起，這樣只會讓自己陷入孤立。然而，北京選擇視而不見，認為維持與俄羅斯的「戰略合作」才是對抗西方的唯一出路。胡偉在公開發言中提到，中國應該保持中立，避免被俄羅斯拖下水，結果他這個「逆流者」卻成了當局的眼中釘。

中俄結盟態勢明顯，北京將會感受到來自西方國家的壓力。（路透資料照）

而現實如何？根據《經濟學人》2023年的數據分析，俄羅斯在全球能源市場的份額從2021年的12%迅速降到7%，尤其是在歐洲市場更是下滑超過50%。如果中國繼續支持俄羅斯，只會加劇自己與世界的對立，這不但無法挽回對西方的影響力，還可能讓中國自己在能源和科技領域進一步被孤立。

數據不會說謊。根據中國國家統計局的報告，2023年中國的出口增長率從前一年的10%迅速降到2%，這與中國執意支持俄羅斯的政策不無關聯。胡偉曾經公開表示，中國需要與俄羅斯保持距離，專注於科技創新和全球化合作，才能真正走向現代化強國之路。他的觀點雖然與中共當局背道而馳，但卻反映了大多數學者的共識。

根據麻省理工學院︰科技創新成國家競爭力的關鍵

根據麻省理工學院（MIT）的一項研究顯示，科技創新已經成為國家競爭力的關鍵，全球科技競爭越來越激烈，而中國若選擇與俄羅斯這樣一個落後的國家為伴，將會失去在全球科技版圖中的領先位置。胡偉在文章中指出，當世界正在迎來一場新的科技革命時，中國卻可能因為選擇錯誤的盟友而被排除在外。

根據《華爾街日報》的報導，全球投資者對中國市場的信心正在下降，2023年中國的外資流入下降了18%，而俄羅斯的經濟制裁更是讓中俄兩國在全球投資市場中徹底失去了吸引力。胡偉的警告不只是空談，數據顯示，如果中國繼續執意與俄羅斯為伍，那麼它將很快面臨經濟崩潰和國際孤立的局面。

警告中俄結盟恐經濟崩潰與國際孤立 智囊被退休

總結來看，中國選擇與俄羅斯繼續「兄弟聯盟」，只會讓自己陷入更深的困境。胡偉試圖提醒北京，與俄羅斯劃清界限才是明智之舉，但這番「忠言逆耳」最終卻換來了他的政治下台。難道中共真的願意為了所謂的「兄弟情」而犧牲國家未來？若是如此，那麼未來的中國，只怕不僅要陪著俄羅斯一起下沉，還要面對全球科技革命的淘汰。

最終，胡偉的「退休」不過是中共內部不願面對現實的又一證據。如果不從根本上改變對俄政策，那麼無論胡偉還是其他提出不同意見的學者，注定只能成為這場「政治秀」中的犧牲品。而中國，是否真的能靠著一個墮落的俄羅斯，安然度過這場國際風暴呢？看來，時間會給我們答案，而這個答案，恐怕不會讓人感到樂觀。

（作者為自營商）

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