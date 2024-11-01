自由開講》美總統大選與日本政局變化對台灣的政經影響分析

◎邱志偉

美國總統大選即將於11月5日投票，目前局勢仍混沌未明，由於川普近期對台積電及台灣半導體產業的數次發言，都對台灣各方影響劇烈，美國選舉結果對台灣政經環境均有相當程度的影響。而日本剛舉行完國會改選，自民黨受到了空前挑戰，執政聯盟岌岌可危，長期穩定主導的安倍路線很可能在日本受到影響，台日中三邊關係，乃至於美國與台灣和日本的印太戰略夥伴關係，可能皆會受到衝擊。

美國總統大選即將於11月5日投票，目前局勢仍混沌未明。（美聯社檔案照）

雖然引言談了許多憂慮，但在談論之前仍要說的是，不論美國總統選舉結果為何，或是日本會否政黨輪替，我仍認為當前抗中的國際局勢結構，不會出現太大轉變，我們與其擔心外國對台灣的政策改變，倒還不如憂心國內有政黨與團體與「境外敵對勢力」（國家安全法用語）關係甚好，進而傷害民主陣營。其實，這次美國總統選舉的基本結構，自2016年至今的美國政府，不論共和黨、民主黨政府，從蔡英文總統到賴清德總統都已經有交手經驗，整個國安團隊相信都能駕輕就熟。

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不過，川普和賀錦麗若要區別的話，仍在未來對台、對中的政策仍有差異。對川普來說，他基本上是4年前的強化版，對台灣的態度也明顯較不客氣，例如所謂偷走半導體、要針對台灣半導體課稅等，在台灣有些人耳裡聽的很不愉快。其實川普相較四年前，更加孤立主義，甚至是更為美國至上主義，這對於過去他曾揚言的北約保護費、亞洲保護費說可能又更激進，而對於產業政策來說，他對於半導體晶片的重要性，基本上也是套用相同邏輯。但我相信，川普是絕不示弱的領導人，未來對晶片制裁中國會更嚴厲，更別忘了台積電受惠2018年起的美中貿易戰，許多訂單轉回台灣，這故事就發生在川普政府內。

至於，台灣政府針對台商赴美投資，可能要有先行準備，要有因應美商及美國商務部的政策，及早跟政府、國會溝通。但我們仍不要忘記，總統執政外，其身邊團隊更加重要，例如多次訪台的前國務卿龐貝歐、友台國會議員魯比歐可能會有重要角色，未來川普是否會對賴清德複製「川蔡通話」的前例，也值得高度注意。至於賀錦麗目前對中、對台政策較未有清晰表態，但我們原則上可以預設與拜登政府路線不會有顯著差異，其執政班底還是很可能以歐巴馬、拜登執政團隊為主，而這部分我相信國安團隊有十足的準備。

雖然石破茂目前仍為首相，但若最後未能組成過半的執政聯盟，很可能就必須交出政權。（美聯社檔案照）

至於日本政局，確實較讓人不安，長期友台的自民黨遇到重大挫敗，很可能由安倍二次執政以來的穩固執政聯盟，將受到劇烈挑戰。雖然石破茂目前仍為首相，但若最後未能組成過半的執政聯盟，很可能就必須交出政權，台灣是否過去與立憲民主黨、日本維新會或國民民主黨有很好互動，外交部與駐日本代表處將是驗收成果時刻。但我相信，安倍政府執政多年，對於日本的政經環境都有深刻影響，安倍任內促成印太架構，岸田首相成功讓台積電赴日設廠，台日在半導體供應鏈有可預見的深度合作。因此，我認為不論誰擔任日本首相，日本政府在重建國內半導體產業上仍會積極爭取台灣的支持。

4年前曾有人以押錯來嘲諷政府，但我相信政府這次不管選舉結果為何，應當都有辦法從容應對。台灣不需要特別押寶美國或日本，因為我們堅持的是自由民主，我們本就押在同邊，我們都是自由民主供應鏈的亞洲成員！

（作者為立法委員）

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